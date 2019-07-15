L’One намерен отсудить у Тимати более 10 миллионов рублей

Разборки между L’One и Тимати набирают обороты. Леван все же подал в суд на лейбл Black Star и теперь требует от него более 10 миллионов рублей.

L'One

В марте рэпер L’One объявил, что больше не имеет никакого отношения к лейблу Black Star. Леван Горозия хотел расстаться с Тимати мирно, но не вышло. Выяснилось, что лейбл не желает отдавать Горозии его сценический псевдоним и песни.

«Они решили, что могут запретить мне петь песни, написанные мною же. Оплаченные моим же трудом. Они хотят забрать у меня возможность выступать. Они хотят мне заткнуть рот, чтобы общество не узнало всю информацию, которой я обладаю. Но… Я не тот человек, который это им позволит», — возмутился музыкант в своем Инстаграме и пообещал, что будет добиваться своего.

Тимати и L'One

В начале июля Леван сдержал слово и обратился в суд с иском на Black Star, Тимати и генерального директора лейбла Павла Курьянова (aka Пашу) с требованием подтвердить его права на треки и сценический псевдоним.

А на днях стало известно, что иск Левана затронет не только требование оставить ему авторские права. Юристы рэпера готовят заявление… на возврат денег за съемки клипов, аренду студий и другие расходы, которые вычитались из гонорара артиста! «Требуем полный отчет. Пока детальную информацию не получили, но сумма точно составляет больше 10 миллионов рублей. Кроме того, Горозия имеет право на сценическое имя. Black Star принадлежит лишь товарный знак L’One. Нам нужно добиться правовой определенности», — поделился с изданием «СтарХит» адвокат музыканта Климент Русакомский.

1 2 3 ... 8 L'One подал в суд на лейбл Black Star и Тимати

Примерно в то же время из Black Star ушел и Егор Крид. Он смог сохранить за собой право исполнять свои песни и сценический псевдоним. По слухам, Крида выкупил у Black Star миллиардер Борис Ротенберг за 250 млн рублей. Но и Крид, и Тимати эту информацию опровергли.