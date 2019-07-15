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Смущенная Кейт Миддлтон вручила главную награду Уимблдонского турнира красавцу-сербу

Кейт Миддлтон — большая поклонница тенниса. Неудивительно, что она вместе с принцем Уильямом на днях посетила финальный матч Уимблдонского турнира, в котором сразились серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.
Кейт Миддлтон, принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям

Завершился Уимблдонский турнир. Его финальный матч длился рекордно долго — 4 часа 57 минут. Победителем стал 32-летний серб Новак Джокович, который, кстати, становится победителем этого состязания уже пятый раз подряд.

Новак Джокович, Роджер Федерер
Новак Джокович и Роджер Федерер

С трибун за невероятным поединком двух звезд тенниса наблюдали принц Уильям и Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская выбрала для мероприятия очень нежный образ: небесно-голубое платье Emilia Wickstead и бежевые лодочки.

кейт миддлтон

После завершения матча 37-летняя Кейт поздравила Новака с победой и, лучезарно улыбаясь и даже немного смущаясь, вручила ему золотой кубок. Принц Уильям тоже спустился на корт вместе с супругой и наблюдал, как она справляется с возложенной на нее обязанностью. «Видно, что Уильям очень гордится Кейт», — отметили пользователи Инстаграма.

На трибунах присутствовало немало звездных гостей: Бенедикт Камбербетч, Кейт Бекинсейл, Бруклин Бекхэм со своей девушкой Ханой Кросс, Кендалл Дженнер, Том Хиддлстон, Поппи Делевинь.

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15 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Новак Джокович, Кейт Миддлтон

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Милашка😊

  • Баблоян- "говорящая" фамилия. Со всем уважением, но правда развеселило

  • Автор статьи уже нафантазировала с названием: красавец-серб пожирал глазами Кейт, она смущаясь аки дева, заливаясь краской вручила ему кубок. Вилли зорко за этим наблюдал, кусая губы))) Умеют же тут названия придумать.

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