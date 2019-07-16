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СМИ: Стас Пьеха возобновил отношения с участницей шоу «Холостяк» Ольгой Ломакиной

Как сообщают российские СМИ, 38-летний Стас Пьеха отдыхает за границей с моделью и участницей шоу «Холостяк» с Егором Кридом Ольгой Ломакиной. 
Стас Пьеха
Стас Пьеха

В прошлом году 23-летняя Ольга Ломакина пришла на шоу «Холостяк», чтобы попытаться завоевать сердце Егор Крида. В беседе с теперь уже бывшим артистом лейбла Black Star модель призналась, что имела неудачный опыт отношений с музыкантом. Бойфренд, по словам Ломакиной, постоянно ей изменял.

В новой серии участница проекта Анастасия Смирнова призналась: «Оля не раз ко мне подходила и задавала вопрос, стоит ли Егору рассказывать, о том, кто ее бывший молодой человек. Он тоже один из известных певцов, его знает вся страна. Но я знаю, что его зовут Стас».

СМИ начали гадать, кто же тот загадочный певец, разбивший сердце Оли. Инсайдеры тогда сообщили, что Ломакина встречалась со Стасом Пьехой, но сам артист эту информацию сразу же опроверг: «У меня вообще не было отношений с этой девушкой. Я помню, что она снималась в клипе в нашем продюсерском центре, но не больше», — рассказал Стас в апреле прошлого года. Но, кажется, внук Эдиты Станиславовны тогда слукавил.

Ольга Ломакина, Егор Крид
Ольга Ломакина и Егор Крид

Портал Super утверждает, что на самом деле Пьеха и Ломакина встречаются с переменным успехом уже несколько лет, просто тщательно скрывают свои отношения. Сейчас пара, например, отдыхает вместе в Будапеште.

В общем-то, мы привыкли, что Пьеха активно оберегает свою личную жизнь от лишних глаз. О том, что он долгое время был в отношениях с моделью и диджеем Натальей Горчаковой, все узнали уже после того, как девушка родила Стасу сына Петра в 2014 году.

Кстати, поговаривают, что Пьеха несколько лет встречался с одной из самых своенравных актрис российского кино — Настасьей Самбурской. Пара никогда не рассказывала о своих отношениях прессе, и лишь однажды Настасья прокомментировала расставание с Пьехой, правда, не называя имен: «Конечно, меня тоже бросали. Был один певец, скотина. Бросил… Ну, он все сделал так, чтобы я сама ушла. Можно сказать, бросил».

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16 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото @olgalomakinaa, @wolfieha/Instagram, ТНТ/Youtube.com
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Стас Пьеха

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ну вот не вижу в нем мужика. Не знаю почему, губы что ли слишком женские

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