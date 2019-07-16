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Страдания теленка: вегетарианка Сати Казанова вспомнила, как ушла от мужчины-мясоеда

Йогиня, вегетерианка, индуистка — 36-летняя Сати Казанова доказала, что не готова поступиться принципами даже ради возлюбленного.

В последние годы образ Сати Казановой претерпел значительные изменения: из исполнительницы популярной музыки она превратилась в этно-диву, чьи композиции больше напоминают духовные мантры. В интервью журналу «Подружка» артистка рассказала, каким принципам следует и от чего (и кого!) ей пришлось отказаться на пути просветления.

Сати Казанова не скрывает, что исповедует индуизм. Она постоянно медитирует, общается со своим Гуру и время от времени совершает паломничество в экзотические страны. По словам артистки, мистический опыт навсегда изменил ее жизнь. Она поняла, что «мы как ожерелье, где одна бусинка прорвется — и все бусы сломаются».

Артистка не только выполняет духовные практики, но и соблюдает особую диету — не употребляет пищу животного происхождения. Как оказалось, именно это стало поводом для расставания с ее бывшим возлюбленным. Она призналась, что экс-бойфренд контролировал ее во всем, прятал ее книги, не давал Сати развиваться.

«Когда однажды он в ресторане заказал стейк с кровью, меня просто стошнило от мысли о страданиях теленка. И я поняла, что не могу жить с человеком, который никогда по-настоящему бы не понял меня», — призналась звезда.

  • Сати Казанова
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    Теперь гастрономические изыски Сати Казановой разделяет и ее муж — итальянский фотограф Стефано Тиоццо
    Смотреть галерею

Сати поняла, что различие в философии мешает единению возлюбленных и, как ни старайся, такой союз не может длиться вечно. Нынешний супруг певицы — Стефано Тиоццо — во всем разделяет стремления жены. Он поддерживает ее духовные искания и уважает практики, благодаря которым меняется жизнь Сати Казановой.

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16 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @satikazanova/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Сати Казанова, Стефано Тиоццо

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2 комментария Добавить комментарий
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  • «мы как ожерелье, где одна бусинка прорвется — и все бусы сломаются».Мой мозг походу тоже «бусинка», от этой цитаты он сломался

  • Корову жалко, а дети "кривые и косые". Хватит уже врать, теперь вряд ли кто-то это забудет.

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