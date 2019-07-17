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«Маленький Димончик»: фолловеры уверены, что дочь Анастасии Тарасовой — копия папы

На маму или на папу? Увидев новое фото Миланы Тарасовой, поклонники, не долго думая, вынесли свой вердикт.

Не так давно в семье известного футболиста Дмитрия Тарасова и его жены Анастасии произошло радостное событие: свой первый день рождения отметила их дочь Милана. Несмотря на то, что девочка еще совсем малышка, пользователи Сети уже вовсю гадают, на кого она будет похожа, когда вырастет.

«Голубоглазый ангел», «Мамина красавица», «Куколка», — подобные комментарии можно встретить под каждым фото с Миланой Тарасовой.

Действительно, у звездной наследницы есть все, чтобы через пару десятков лет разбивать мужские сердца: белокурые волосы, сияющий взгляд и, разумеется, хорошая генетика. Ведь мама малышки — известная модель.

На днях Анастасия поделилась в своем Инстаграме очередным фото с дочерью. Поклонники мгновенно отреагировали на новый снимок и в один голос заявили: Милана растет копией отца!

«Маленький Димончик», «Ксерокопия Димы», «Настя, дочка так похожа на папу, будто ты и не участвовала», — написали фолловеры.

Напомним,  не так давно все те же поклонники Анастасии сравнивали ее дочь с Анджелиной Джоли и были уверены, что она вырастет копией американской актрисы. А как вы считаете, на кого больше похожа Милана?

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17 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @kostenko.94, @tarasov23/Instagram
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Анастасия Тарасова (Костенко)

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Гость 2019-07-14 16:05:00
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