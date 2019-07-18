СМИ: Бен Аффлек закрутил роман с 28-летней прислугой

Экс-«Бэтмену» Бену Аффлеку приписывают роман с поваром Габриэль Конильо, которая младше актера на 20 лет.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

В последние годы 46-летнему Бену Аффлеку приходится несладко. После расставания с супругой Дженнифер Гарнер, с которой он прожил вместе 10 лет, актер начал снова прикладываться к бутылке. Из-за этого он сначала разошелся со своей возлюбленной, продюсером Линдси Шукус, а затем и лишился роли «Бэтмена» и режиссерского кресла.

Издание The Wrap еще до официального заявления утверждало, что продюсеры «Бэтмена» откажутся работать с Аффлеком из-за угрозы срыва производства картины из-за его проблем с алкоголем: «Вероятнее всего, студия заменит его, поскольку в случае срыва съемок страховые расходы взлетят до небес».

Габриэль Конильо

Но теперь, после нескольких месяцев в реабилитационном центре и наставлений своей бывшей супруги, Аффлек снова возвращается к жизни. Говорят даже, что он закрутил новый роман. Избранницей актера, как сообщает издание NW, стала личный повар Аффлека Габриэль Конильо.

«Она очень впечатлила Бена на кухне, она прислушивается к его желаниям и у нее много опыта в приготовлении веганских блюд», — рассказал аноним изданию.

Габриэль Конильо

Инсайдер утверждает, что Аффлек и Габи живут в доме актера как супружеская пара, часто гуляют вместе и ходят за покупками.

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Правда, ни одной совместной фотографии пары в Сети до сих пор не появилось, а портал Gossip.com, известный своими разоблачениями слухов, утверждает, что никаких отношений между Аффлеком и Габриэль нет.