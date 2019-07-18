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Анна Седокова надела прозрачное белье и заявила о желании быть свободной

Экс-«ВИА Гра» Анна Седокова примерила полупрозрачный бюстгальтер и заодно рассказала фолловерам, что для нее значит быть свободной. Поклонники певицы оценили ее фигуру, но не странное заявление…
Анна Седокова
Анна Седокова

36-летняя Анна Седокова — одна из самых раскрепощенных звезд российской сцены. Экс-солистка «ВИА Гры» не стесняется сниматься в эротических фотосессиях и выкладывать откровенные снимки в Инстаграм. На днях Анна в очередной раз порадовала фолловеров таким кадром — в полупрозрачном белье. А заодно поразмышляла о том, как же здорово быть свободной.

Анна Седокова

«Мы себя сами заключаем вечно в клетки. Это я не могу — что он скажет? Я туда не пойду, мне туда нельзя. Что за фото? Что скажет общественное мнение?» — поведала звезда в Инстаграме. Для Анны, по ее словам, наивысшее счастье — это возможность купить билет бизнес-класса в любую сторону планеты, снять лучшую гостиницу и отдохнуть с любимыми людьми. «Авто без крыши и постить любые фото, понимая, что ты вообще никому ничего не должна. Потому что ты свободна», — подвела итог Седокова. И она может себе это позволить!

На днях Анна призналась, что тратит более миллиона рублей в месяц. Звезда платит зарплату сотрудникам, снимает квартиру и делает ремонт в своем будущем жилище, которое купила в ипотеку. «Я боюсь даже назвать цифру. Миллиона точно не хватит со всеми тратами», — поведала артистка в интервью Карену Адамяну.

  • Анна Седокова
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    Анна Седокова никогда не стеснялась выкладывать откровенные снимки в Инстаграм
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Фолловеры понятие Седоковой о свободе не оценили. Они намекнули Анне, что настоящая свобода — это все-таки больше, чем просто возможность потратить деньги на бизнес-класс. «Не всем людям важны дорогие отели и бизнес-классы! Кто-то нашел себя в семье, кто-то в творчестве, другие в помощи больным и нуждающимся. Может быть, стоит что-то в жизни переосмыслить?», «Вы пишете о крепкой материальной привязке, от которой зависит счастье, а это уже априори не свобода!», «То есть счастье это просто иметь бабло?» — возмутились фолловеры певицы. Седокова эти комментарии оставила без ответа.

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18 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото @annasedokova/Instagram
Теги

Анна Седокова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Как же она себя испортила пластикой,эти губища, какая-то вечно опухшая

  • Как она пыжится, 0 умных мыслей, зато жеппа на каждой фото, и все равно никак не берут.

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Гость 2019-07-14 16:05:00
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26 Комментариев





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