Анна Седокова надела прозрачное белье и заявила о желании быть свободной

Экс-«ВИА Гра» Анна Седокова примерила полупрозрачный бюстгальтер и заодно рассказала фолловерам, что для нее значит быть свободной. Поклонники певицы оценили ее фигуру, но не странное заявление…

Анна Седокова

36-летняя Анна Седокова — одна из самых раскрепощенных звезд российской сцены. Экс-солистка «ВИА Гры» не стесняется сниматься в эротических фотосессиях и выкладывать откровенные снимки в Инстаграм. На днях Анна в очередной раз порадовала фолловеров таким кадром — в полупрозрачном белье. А заодно поразмышляла о том, как же здорово быть свободной.

«Мы себя сами заключаем вечно в клетки. Это я не могу — что он скажет? Я туда не пойду, мне туда нельзя. Что за фото? Что скажет общественное мнение?» — поведала звезда в Инстаграме. Для Анны, по ее словам, наивысшее счастье — это возможность купить билет бизнес-класса в любую сторону планеты, снять лучшую гостиницу и отдохнуть с любимыми людьми. «Авто без крыши и постить любые фото, понимая, что ты вообще никому ничего не должна. Потому что ты свободна», — подвела итог Седокова. И она может себе это позволить!

На днях Анна призналась, что тратит более миллиона рублей в месяц. Звезда платит зарплату сотрудникам, снимает квартиру и делает ремонт в своем будущем жилище, которое купила в ипотеку. «Я боюсь даже назвать цифру. Миллиона точно не хватит со всеми тратами», — поведала артистка в интервью Карену Адамяну.

1 2 3 ... 8 Анна Седокова никогда не стеснялась выкладывать откровенные снимки в Инстаграм

Фолловеры понятие Седоковой о свободе не оценили. Они намекнули Анне, что настоящая свобода — это все-таки больше, чем просто возможность потратить деньги на бизнес-класс. «Не всем людям важны дорогие отели и бизнес-классы! Кто-то нашел себя в семье, кто-то в творчестве, другие в помощи больным и нуждающимся. Может быть, стоит что-то в жизни переосмыслить?», «Вы пишете о крепкой материальной привязке, от которой зависит счастье, а это уже априори не свобода!», «То есть счастье это просто иметь бабло?» — возмутились фолловеры певицы. Седокова эти комментарии оставила без ответа.