СМИ: 52-летняя Николь Кидман беременна

Как сообщает американское издание The Star, Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями. Актриса забеременела после процедуры ЭКО.

Николь Кидман и Кит Урбан

Николь Кидман — мама со стажем. У актрисы четверо детей: приемные Коннор и Изабелла (звезда взяла над ними опекунство еще в браке с Томом Крузом) и родные Сандэй и Фэйт, которые появились в союзе с Китом Урбаном (младшую дочь родила суррогатная мать).

Недавно аноним, близкий к Николь, рассказал изданию The Daily Mail, что актриса хочет стать мамой еще раз. Инсайдер заявил, что Кидман планирует усыновить ребенка. «С годами никто не становится моложе. Николь тоже это понимает, поэтому решила не рожать ребенка, а усыновить. В ее возрасте это правильное решение», — отметил аноним.

Николь Кидман и Кит Урбан с детьми Сандэй и Фэйт

Но на днях журнал The Star заявил: Кидман все же решилась на ЭКО и забеременела после первой же процедуры. «Николь призналась друзьям, что она уже несколько недель как в положении, — сказал инсайдер. — Забеременеть в таком возрасте без какого-либо медицинского вмешательства практически невозможно, но Николь просто счастлива, что ей не пришлось месяцами проходить процедуры ЭКО. Это настоящее чудо».

Если это окажется правдой, то за звездную пару можно только порадоваться, но мы все-таки хотим уточнить пару моментов. Во-первых, издание The Star славится своими не самыми достоверными источниками и порой выдуманными новостями. Во-вторых, еще в январе сотрудники редакции уже безосновательно заявляли о беременности Николь. В-третьих, как сообщает инсайдер журнала, одновременно с Кидман забеременела еще одна бывшая жена Тома Круза — актриса Кэти Холмс.

«Будущий отец Джейми Фокс просто в восторге, — пишет The Star. — Он собирается сделать Кэти предложение во время романтического свидания».

1 2 3 ... 9 СМИ сообщают, что Николь Кидман и Кит Урбан скоро станут родителями

Такие дивные совпадения всегда настораживают, но если вдруг это не выдумка, то мы поздравляем Николь и Кита (а заодно и Кэти и Джейми)!