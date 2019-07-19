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«Живая Барби» Валерия Лукьянова уверена, что полнота и старость заразны, поэтому она не купается в бассейне

33-летняя Валерия Лукьянова, известная как «Живая Барби», заявила о том, что полнота и старость заразны и передаются через поры. Поэтому блогер не купается в бассейне.
Валерия Лукьянова
Валерия Лукьянова

Блогер Валерия Лукьянова заявила, что никогда и ни при каких обстоятельствах не купается в бассейне. Причина веская — по мнению «Живой Барби», именно там происходит обмен генами.

«Чужие клетки, гены, слюна-моча и слизь! Если вы этого не видите, не значит, что этого нет. Каким бы ни был дорогим отель, как бы часто не меняли воду, но если там был хоть один человек, кроме меня, я против. Зачем мне чужие отходы жизнедеятельности?» — заявила девушка в Инстаграме.

Валерия Лукьянова

Более того, Валерия заявила, что не зайдет в бассейн еще и потому, что не хочет заразиться… полнотой! «Попадет вам слюна или молча полного на клетки (если аура слабая, подцепите вирус) и растолстеете! Я уже молчу о разных психо и вирусных моментах! На вид все будет хорошо, а внутри разбалансировка! Захочется вам много всего! Но это будет не потому, что это вы такой! А потому что нахватались такого от других!»

Также Лукьянова уверена, что в бассейне можно подхватить и ген старости, которого у нее нет вообще. «Уж молчу про гены старения, которых у меня нет! А у остальных-то они есть. Нужна мне эта зараза? Потом борись, трудись в поте лица над восстановлением».

Ну и вишенка на торте — «Живой Барби» просто неприятно видеть в одной с ней воде других людей.

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19 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото @valeria_lukyanova21/Instagram
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Валерия Лукьянова

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Гость 2019-07-14 16:05:00
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