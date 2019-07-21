Ковальчук, Михайлов, Казанова и другие звезды выступили на фестивале Вайкуле в Юрмале

В этом году «Рандеву» отмечает свой пятилетний юбилей. На мероприятие слетелись знаменитые артисты и друзья Лаймы Вайкуле: Алла Пугачева, Максим Галкин, Владимир Винокур, Сати Казанова, Юлия Ковальчук и другие селебрити. Кроме того, в этом году на концерте выступили молодые музыканты из Латвии, которые поразили публику своим талантом.
Фестиваль длится несколько дней, и вечером 19 июля в концертном зале «Дзинтари» собрался весь свет российской эстрады.
Свои хиты исполнили Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Для выступления эффектная блондинка выбрала облегающий серебристый комбинезон, в котором произвела настоящий фурор.
С юбилеем фестиваля Лайму поздравил и ее друг Стас Михайлов.
Сама Вайкуле неоднократно появлялась на сцене и за время концерта сменила несколько нарядов. Поклонники отметили и ее роскошный внешний вид, и сильный голос.
На рижское взморье прилетела и Сати Казанова, которая исполнила ряд хитов и продемонстрировала белоснежный комбинезон, эффектно подчеркнувший фигуру артистки.
Владимир Винокур и Геннадий Хазанов посетили вечер вместе со своими супругами. Аркадий Укупник тоже приехал не один: артист пригласил на концерт свою дочь Софию.
Кроме того, на сцене появлялись молодые латвийские музыканты, которые уже успели завоевать популярность на родине.