Ковальчук, Михайлов, Казанова и другие звезды выступили на фестивале Вайкуле в Юрмале

«Рандеву» уже пятый год собирает на рижском взморье знаменитых артистов. Рассказываем, как прошел второй день музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле.

Звездные гости фестиваля «Рандеву»

В этом году «Рандеву» отмечает свой пятилетний юбилей. На мероприятие слетелись знаменитые артисты и друзья Лаймы Вайкуле: Алла Пугачева, Максим Галкин, Владимир Винокур, Сати Казанова, Юлия Ковальчук и другие селебрити. Кроме того, в этом году на концерте выступили молодые музыканты из Латвии, которые поразили публику своим талантом.



Фестиваль длится несколько дней, и вечером 19 июля в концертном зале «Дзинтари» собрался весь свет российской эстрады.

Свои хиты исполнили Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Для выступления эффектная блондинка выбрала облегающий серебристый комбинезон, в котором произвела настоящий фурор.



С юбилеем фестиваля Лайму поздравил и ее друг Стас Михайлов.

Сама Вайкуле неоднократно появлялась на сцене и за время концерта сменила несколько нарядов. Поклонники отметили и ее роскошный внешний вид, и сильный голос.

На рижское взморье прилетела и Сати Казанова, которая исполнила ряд хитов и продемонстрировала белоснежный комбинезон, эффектно подчеркнувший фигуру артистки.



1 2 3 ... 16 Лайма Вайкуле организовала музыкальный фестиваль «Рандеву» в 2014 году

Владимир Винокур и Геннадий Хазанов посетили вечер вместе со своими супругами. Аркадий Укупник тоже приехал не один: артист пригласил на концерт свою дочь Софию.



Кроме того, на сцене появлялись молодые латвийские музыканты, которые уже успели завоевать популярность на родине.