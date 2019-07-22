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СМИ: 40-летний Дмитрий Хрусталев тайно женился

Шоумен Дмитрий Хрусталев наконец-то остепенился. Как сообщает пресса, 40-летний телеведущий женился на своей возлюбленной, участнице проекта «Хочу в ''ВИА Гру''» Марии Гончарук.
Дмитрий Хрусталев, Мария Гончарук
Дмитрий Хрусталев и Мария Гончарук

Слухи о романе бывшего кавээнщика и финалистки «Хочу в ''ВИА Гру''» появились в СМИ в 2017 году, а вскоре Дмитрий представил свою возлюбленную официально — пара вместе пришла на церемонию вручения премии «Стиль года». Правда, рассказывать о своих отношениях звезды не спешили и роман не комментировали.

На днях стало известно, что Дмитрий и Мария решили сменить свой статус. Хрусталев и Гончарук расписались в одном из столичных ЗАГСов.

Дмитрий Хрусталев

22 июля в СМИ появилась информация, что Хрусталев и Гончарук тайно поженились. Знакомые пары рассказали, что предложение руки и сердца Дмитрий сделал в одной из заграничных поездок и подарил возлюбленной роскошное кольцо. «Дело давно шло к свадьбе, ребята безумно счастливы. Семья Марии, которая живет в Киеве, одобрила ее выбор, они познакомились с Митей, он всех очаровал», — рассказал аноним «СтарХиту».

После свадьбы молодожены отправились в медовый месяц, правда, где они сейчас неизвестно. Знакомые пары отмечают, что они часто путешествовали вместе, побывали в Италии, Испании, Норвегии и других романтичных местах.

Отметим, что и для Хрусталева, и для Гончарук этот брак первый. Дмитрий больше года встречался со своей коллегой по шоу Comedy Woman Екатериной Варнавой и даже сделал ей предложение. 

Дмитрий Хрусталев, Екатерина Варнава
Дмитрий Хрусталев и Екатерина Варнава

«Мы с Димой как-то раз вдруг синхронно повернулись друг к другу и чуть ли не хором сказали: ''А почему бы нам не пожениться? Это будет очень веселая свадьба''», — рассказывала в интервью изданию «7 Дней» Варнава. Но до ЗАГСа дело так не дошло — пара рассталась.

«Просто в какой-то момент у меня появилось ощущение, что мы вместе уже целую вечность. Между нами перестало что-либо происходить. Если не считать того, что, откуда ни возьмись, появилось огромное количество претензий друг к другу. Абсолютно глупых! Начались ссоры, мы стали часто молчать, копить обиды. Словом, мучить друг друга. Все усугублялось усталостью — у нас ведь очень много работы. Нам просто не хватило сил, чтобы специально что-то предпринять и сохранить любовь», — делилась Екатерина.

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22 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Persona Stars, Legion-Media.ru, @dmitry_khrustalev/Instagram
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Дмитрий Хрусталев

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Желаю семейного счастья.

  • В чем секрет украинок? Наши так мужиками крутить не умеют.

  • Нравятся ему высокие дамы) Он прям такой малыш по сравнению с невестой, счастья им!

  • Ну наконец то Дмитрий женились, совет да любовь молодым!!!

  • А Варнава пусть дальше скачет.

  • Гость

    А Варнава пусть дальше скачет.

    Ну вот не сложилось у них с Митей) А интересная парочка была.

  • Причём здесь варнава вообще? Может ей этот взамуж и не нужен? У неё очень интересная жизнь, она отлично обеспечивает саму себя, работу свою любит, друзья есть. Встретит своего человека - хорошо, не встретит - тоже хорошо. Странные дамы: меряют всех по себе.

  • Гость

    Ну вот не сложилось у них с Митей) А интересная парочка была.

    Интересен он сейчас женатым.

  • Гость

    Причём здесь варнава вообще? Может ей этот взамуж и не нужен? У неё очень интересная жизнь, она отлично обеспечивает саму себя, работу свою любит, друзья есть. Встретит своего человека - хорошо, не встретит - тоже хорошо. Странные дамы: меряют всех по себе.

    Главного нет семьи и мужа в ее возрасте а все остальное пшик!

  • Что касается Варнавы: если бы мне предложили на выбор замужество, либо любимую работу и финансовую свободу, я бы выбрала второе. Мужчина и замужество как смысл жизни - это такое себе🙊 И дочери своей я бы пожелала второе. А мужчина и взамуж - это дело наживное, не самое главное в жизни.

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