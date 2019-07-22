«Спасибо за поддержку, дорогие друзья!»: Инна Чурикова впервые вышла на связь после госпитализации

Поклонники знаменитой актрисы могут быть спокойны: 75-летняя Инна Чурикова сообщила, что находится дома, и рассказала о своих планах.

Несмотря на возраст и тяжелое состояние после падения со сцены, Инна Чурикова, судя по всему, быстро пошла на поправку. На днях врачи перевели актрису из реанимации в обычную палату и продолжили наблюдать за ней. Все выходные звезда фильма «Ребро Адама» провела в госпитале.



Многочисленные поклонники звезды все это время писали ей слова поддержки. Фанаты Чуриковой желали ей здоровья, вспоминали любимые роли актрисы и даже посвящали ей стихотворения.

Врачи сообщали, что Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии и планировали наблюдать за ее состоянием еще какое-то время. Однако, судя по всему, звезда решила поскорее перебраться домой. Об этом стало известно со слов самой Инны.



На днях актриса вышла на связь через соцсети. Вероятно, Инна Михайловна увидела сотни комментариев от встревоженных поклонников и не смогла не поблагодарить их за проявленную заботу.

1 2 3 ... 9 19 июля Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в московском театре «Русская песня»

«Хорошо быть дома! Спасибо за поддержку, дорогие друзья... все хорошо... Теперь долгожданный отдых с моими родными!» — написала всенародно любимая артистка.

