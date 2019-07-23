Бритни Спирс впервые вышла в свет после лечения в клинике, появившись на премьере фильма с молодым бойфрендом

Кажется, 37-летняя Бритни Спирс пресытилась светскими раутами и шумными вечеринками. Увидеть ее на красной дорожке какого-либо мероприятия — большая редкость.
Этот выход в свет стал для Бритни первым с момента ее недавнего лечения в реабилитационной клинике. Напомним, в апреле певица обратилась за помощью к специалистам, чтобы справиться с сильным стрессом.
Кстати, пришла на кинопремьеру Спирс в компании своего 25-летнего бойфренда Сэма Асгари, который много времени проводит с ней, стараясь поддержать после лечения.
В этот раз все обстояло иначе — влюбленные даже не стеснялись целоваться перед десятками камер! Вероятно, их отношения намного серьезнее, чем предполагали хейтеры.
Пользователи Сети уже успели в пух и прах раскритиковать образ, который знаменитость выбрала для выхода на красную дорожку. Впрочем, какая разница, как выглядит Бритни, когда в ее глазах искрится счастье.