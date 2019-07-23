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Бритни Спирс впервые вышла в свет после лечения в клинике, появившись на премьере фильма с молодым бойфрендом

Бритни Спирс редко появляется на публике — особенно после выписки из рехаба. Впрочем, на днях она наконец решилась стать гостьей светского мероприятия и вместе с молодым возлюбленным пришла на премьеру фильма «Однажды в Голливуде».
Бритни Спирс
Бритни Спирс

Кажется, 37-летняя Бритни Спирс пресытилась светскими раутами и шумными вечеринками. Увидеть ее на красной дорожке какого-либо мероприятия — большая редкость. 

Впрочем, в минувший понедельник поп-принцесса сделала исключение и посетила премьеру фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» в Лос-Анджелесе.

Этот выход в свет стал для Бритни первым с момента ее недавнего лечения в реабилитационной клинике. Напомним, в апреле певица обратилась за помощью к специалистам, чтобы справиться с сильным стрессом. 

Кстати, пришла на кинопремьеру Спирс в компании своего 25-летнего бойфренда Сэма Асгари, который много времени проводит с ней, стараясь поддержать после лечения. 

Сэм и Бритни и раньше выходили в свет в статусе пары, но не позировали на дорожке вместе. 

В этот раз все обстояло иначе — влюбленные даже не стеснялись целоваться перед десятками камер! Вероятно, их отношения намного серьезнее, чем предполагали хейтеры. 

Пользователи Сети уже успели в пух и прах раскритиковать образ, который знаменитость выбрала для выхода на красную дорожку. Впрочем, какая разница, как выглядит Бритни, когда в ее глазах искрится счастье.

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23 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @britneyspears/Instagram
Теги

Бритни Спирс

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Почему-то мне её жаль..

  • Да уж, постарела совсем, а жаль

  • Такая растерянная зайка,но внешне выглядит свежо.

  • Брит,малышка,счастья тебе!Ты моё детство.

  • У нее глаза глубоко несчастного и потерянного человека.Еще так выглядят жертвы домашнего насилия.

  • Гость

    Почему-то мне её жаль..

    и мне....потерянная она какая то...одинокая

  • Выглядит она не плохо! Парень конечно красавчик. Лишь бы все не пошло по старому сценарию. Вообще ей бы кого постарше и понадежнее. Она вечно мальчиков выбирает а с ними все очень шатко...молодые они

  • Взгляд конечно не изменился. Но в целом выглядит свежо. Эх... Удачи тебе Бритни.

  • Она безума от этого своего нарциссика, а он разобьет ей сердце, зря она с ним связалась

  • Нормально отношусь к Бритни. Но все эти её микроплатья... сигнализируют о психических проблемах. Стилиста бы ей. Ведь она уже не выглядит безобразно, нормальная довольно стройная женщина, но одевается так, что все недостатки наружу. Видно, что головой она осталась там, в счастливых 18.

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