Бритни Спирс впервые вышла в свет после лечения в клинике, появившись на премьере фильма с молодым бойфрендом

Бритни Спирс редко появляется на публике — особенно после выписки из рехаба. Впрочем, на днях она наконец решилась стать гостьей светского мероприятия и вместе с молодым возлюбленным пришла на премьеру фильма «Однажды в Голливуде».

Бритни Спирс

Кажется, 37-летняя Бритни Спирс пресытилась светскими раутами и шумными вечеринками. Увидеть ее на красной дорожке какого-либо мероприятия — большая редкость.

Впрочем, в минувший понедельник поп-принцесса сделала исключение и посетила премьеру фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» в Лос-Анджелесе.

Этот выход в свет стал для Бритни первым с момента ее недавнего лечения в реабилитационной клинике. Напомним, в апреле певица обратилась за помощью к специалистам, чтобы справиться с сильным стрессом.

Кстати, пришла на кинопремьеру Спирс в компании своего 25-летнего бойфренда Сэма Асгари, который много времени проводит с ней, стараясь поддержать после лечения.

Сэм и Бритни и раньше выходили в свет в статусе пары, но не позировали на дорожке вместе.

В этот раз все обстояло иначе — влюбленные даже не стеснялись целоваться перед десятками камер! Вероятно, их отношения намного серьезнее, чем предполагали хейтеры.

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Пользователи Сети уже успели в пух и прах раскритиковать образ, который знаменитость выбрала для выхода на красную дорожку. Впрочем, какая разница, как выглядит Бритни, когда в ее глазах искрится счастье.