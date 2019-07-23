Меган Маркл и принц Гарри снова разгневали британцев, нарушив королевский протокол

Меган Маркл и принц Гарри в очередной раз нарушили королевский протокол. Они неправильно поздравили принца Джорджа с днем рождения и ощутили на себе всю ярость фанатов августейшей семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл

На днях принцу Джорджу, старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон, исполнилось шесть лет. Счастливые родители выложили на своей официальной страничке в Инстаграме серию фотографий именинника. Под одной из них свой комментарий поспешили оставить принц Гарри и Меган Маркл: «С днем рождения! Желаем тебе особенного дня и много любви». Даже смайлики поставили. И тут на пару свалилась вся ярость фанатов королевской семьи.

Принц Джордж

На их поздравление подписчики отвечали в комментариях. «С днем рождения кого?! Он принц Джордж! Будущий король!», «Его Королевское Высочество принц Джордж из Кембриджа! Он будущий король, и ваш король в том числе», — поспешили высказать свое фи и просвятить Меган и Гарри о преемственности поколений фолловеры. В общем, как вы уже поняли, даже в таком неформальном поздравлении герцог и герцогиня были обязаны обратиться к 6-летнему Джорджу, упомянув его полный титул.

Это далеко не первый раз, когда Меган и Гарри нарушают королевский протокол — складывается впечатление, что они так развлекаются. Ранее пара уже (загибаем пальцы) демонстрировала свои чувства на публике и рассказывала журналистам о своих отношениях, Меган призывала соотечественников приходить на выборы, сидела со скрещенными ногами в присутствии Елизаветы II и одевалась слишком откровенно для королевской особы (пускай это всего лишь сарафан на бретельках с разрезом).

Принц Гарри и Меган Маркл

Меган, кажется, совершенно все равно, что ей предписывают правила королевского дворца — она как не соблюдала протокол до свадьбы с Гарри, так и продолжает его игнорировать сейчас.

1 2 3 ... 8 Принц Гарри и Меган Маркл снова нарушили королевский протокол

Впрочем, этим любила заниматься еще одна британка, которую теперь называют «королевой людских сердец». Принцесса Диана тоже не отличалась покорным нравом. Она сама выбрала себе помолвочное кольцо из ювелирного каталога, лично написала свою свадебную клятву, выбрала имена для детей, позволяла Уильяму и Гарри носить джинсы и ходить в «Макдоналдс» — в общем, делала все, чтобы не давать спокойно жить консервативной Елизавете II.