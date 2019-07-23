«Мое вдохновение»: L'One празднует 14 лет совместной жизни с самой нетипичной рэперской женой

Это только в песнях у рэперов тачки, телки и алкоголь. А в жизни — любимая жена, дом и дети. В семье 33-летнего Левана Горозия (aka L’One) сегодня праздник — девять лет со дня свадьбы. Музыкант по этому поводу трогательно поздравил свою жену Анну в Инстаграме.
«Ты мое вдохновение. 9 лет офишл. 14 лет по-партизански. Но цифры ничто, потому что рядом с тобой я не наблюдаю времени. Люблю тебя, А», — написал Леван на своей страничке в соцсети рядом с фото с супругой.
Анна в долгу не осталась и тоже поздравила супруга с важной датой: «Счастье проживать с тобой жизнь. Каждый день, каждый час. Никогда не бывает скучно :) Я люблю тебя, мой мистер Л».
Леван и Анна познакомились на студенческой вечеринке Гуманитарного института телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина. Анна тогда только поступила на первый курс и встречалась с другим молодым человеком.
Пара воспитывает двоих детей: сына Мишу и дочь Софико. «Леван потрясающий, лучший отец! Внимательный, чуткий, строгий, рассудительный, лучшего папы я не знаю», — отзывалась о своем супруге Анна.
Девушка не просто следит за домом, но и занимается благотворительностью. Анна основала бренд одежды My Inspiration, а часть выручки от продажи отдает в подшефный детский дом и больницу.