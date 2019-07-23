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«Мое вдохновение»: L'One празднует 14 лет совместной жизни с самой нетипичной рэперской женой

L'One и Анна Горозия сегодня гуляют — пара отмечает девятилетнюю годовщину свадьбы. А вместе они уже (страшно подумать) 14 лет! Супруги трогательно поздравили друг друга в соцсетях.
L'One, Анна Горозия
L'One и Анна Горозия

Это только в песнях у рэперов тачки, телки и алкоголь. А в жизни — любимая жена, дом и дети. В семье 33-летнего Левана Горозия (aka L’One) сегодня праздник — девять лет со дня свадьбы. Музыкант по этому поводу трогательно поздравил свою жену Анну в Инстаграме.

«Ты мое вдохновение. 9 лет офишл. 14 лет по-партизански. Но цифры ничто, потому что рядом с тобой я не наблюдаю времени. Люблю тебя, А», — написал Леван на своей страничке в соцсети рядом с фото с супругой.

Анна в долгу не осталась и тоже поздравила супруга с важной датой: «Счастье проживать с тобой жизнь. Каждый день, каждый час. Никогда не бывает скучно :) Я люблю тебя, мой мистер Л».

Леван и Анна познакомились на студенческой вечеринке Гуманитарного института телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина. Анна тогда только поступила на первый курс и встречалась с другим молодым человеком. 

«Леван отбил меня у этого мальчика и сказал: ''Ну все, теперь ты моя». С тех пор так и живем'', — рассказывала девушка.

Пара воспитывает двоих детей: сына Мишу и дочь Софико. «Леван потрясающий, лучший отец! Внимательный, чуткий, строгий, рассудительный, лучшего папы я не знаю», — отзывалась о своем супруге Анна.

Девушка не просто следит за домом, но и занимается благотворительностью. Анна основала бренд одежды My Inspiration, а часть выручки от продажи отдает в подшефный детский дом и больницу.

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23 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото @l_one_mars, @my_inspiration/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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L'One, Анна Горозия

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