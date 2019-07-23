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В мать! 5-летняя дочь Елены Перминовой удивила не по-детски смелым купальником и длинными ногами

5-летняя Арина Лебедева уже давно завоевала сердца поклонников своей ангельской внешностью и веселым характером. Поэтому никто не ожидал, что девочка повзрослеет буквально на глазах.
Елена Перминова с детьми Никитой, Егором и Ариной
Елена Перминова с детьми Никитой, Егором и Ариной

Единственная дочь Александра Лебедева и Елены Перминовой растет настоящей звездой Инстаграма. У 5-летней очаровашки есть собственный аккаунт, который ведут ее родители, а также свыше 50 000 фолловеров. Поклонники не устают умиляться ангельской внешности белокурой Арины.

5-летняя малышка — третий ребенок в семье и при том единственная девочка. Многие пользователи Сети уверены, что красавица-дочка вырастет не менее талантливой, чем ее мама, и уже прочат ей модельную карьеру.

Действительно, внешность и артистизм Арины к тому располагают. Белокурые локоны, сияющие голубые глаза и пухлые губы... А общительность, добрый характер и актерский талант можно оценить по видеозаписям, которые выкладывают в соцсетях Александр Лебедев и Елена Перминова.

Поклонники уверены, что вскоре Арина начнет штурмовать фэшн-индустрию, ведь девочка растет не по дням, а по часам и уже может похвастаться модельной статью. В этом можно убедиться, если посмотреть на свежие кадры Елены Перминовой с отдыха.

На снимке, который звездная мама выложила в свой Инстаграм вечером 22 июля, Елена вместе с дочерью отдыхают на яхте. 32-летняя блондинка выбрала для себя крохотное черное бикини, а вот дочь одела в купальник с не по-детски смелым леопардовым принтом. 

На фотографии загорающая Арина выглядит совсем взрослой. Это заметили не только подписчики, но и сама Елена. «Смотрю на нее, и не могу поверить, что Ариша уже такая большая девочка... Я ведь ее только родила. Так хочется маленького пупсика», — поделилась Перминова. 

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23 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @arishalebedeva2014, @lenaperminova/Instagram
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Елена Перминова

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