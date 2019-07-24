СМИ: любимая невестка Елизаветы II едва не погибла в авиакатастрофе

Супруга младшего сына Елизаветы II заставила поволноваться всю королевскую семью. Вертолет, на котором летела графиня Уэссекская, чудом избежал крушения.

Софи и Эдвард Уэссекские

Софи Уэссекская — любимица английской королевы. Елизавета II настолько доверяет своей невестке, что наградила ее полномочиями выступать от своего имени во время иностранных визитов. Кроме того, только графине Уэссекской разрешено сопровождать королеву в одном лимузине.



«Леди совершенство», «вторая Диана» — так в повседневной жизни именуют графиню Софи британцы.

На днях выяснилось, что в идеальной жизни Софи не все было гладко. Оказалось, графиня Уэссекская однажды едва не погибла в авиакатастрофе. В июне 2017-го Софи в очередной раз летела с официальным визитом, исполняя поручение королевы. В какой-то момент к вертолету, в котором располагалась графиня, стал приближаться планер.



Вертолет Augusta Westland AW109 находился на высоте 4 400 футов над землей, когда второй пилот увидел планер, летящий в том же направлении. Команда AW109 предприняла экстренные меры и в срочном порядке взяла другое направление — совершила уклон влево. При сохранении курса риск столкновения был бы слишком высоким.

1 2 3 ... 9 54-летняя графиня Уэссекская на протяжении многих лет является любимицей королевы

По сообщениям СМИ, пилот планера не видел никакого вертолета, поэтому лишь благодаря оперативной работе команды, сопровождавшей графиню, удалось избежать авиакатастрофы. Британский совет мгновенно занялся изучением происшествия и пришел к выводу, что в инциденте виноваты обе стороны.



Неизвестно, какое наказание за экстремальные виражи в воздухе понесли летчики, однако важно другое — любимая невестка королевы Елизаветы сошла на землю в целости и сохранности.