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СМИ: любимая невестка Елизаветы II едва не погибла в авиакатастрофе

Супруга младшего сына Елизаветы II заставила поволноваться всю королевскую семью. Вертолет, на котором летела графиня Уэссекская, чудом избежал крушения.
Софи и Эдвард Уэссекские
Софи и Эдвард Уэссекские

Софи Уэссекская — любимица английской королевы. Елизавета II настолько доверяет своей невестке, что наградила ее полномочиями выступать от своего имени во время иностранных визитов. Кроме того, только графине Уэссекской разрешено сопровождать королеву в одном лимузине. 

«Леди совершенство», «вторая Диана» — так в повседневной жизни именуют графиню Софи британцы. 

На днях выяснилось, что в идеальной жизни Софи не все было гладко. Оказалось, графиня Уэссекская однажды едва не погибла в авиакатастрофе. В июне 2017-го Софи в очередной раз летела с официальным визитом, исполняя поручение королевы. В какой-то момент к вертолету, в котором располагалась графиня, стал приближаться планер.

Вертолет Augusta Westland AW109 находился на высоте 4 400 футов над землей, когда второй пилот увидел планер, летящий в том же направлении. Команда AW109 предприняла экстренные меры и в срочном порядке взяла другое направление — совершила уклон влево. При сохранении курса риск столкновения был бы слишком высоким.

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    54-летняя графиня Уэссекская на протяжении многих лет является любимицей королевы
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По сообщениям СМИ, пилот планера не видел никакого вертолета, поэтому лишь благодаря оперативной работе команды, сопровождавшей графиню, удалось избежать авиакатастрофы. Британский совет мгновенно занялся изучением происшествия и пришел к выводу, что в инциденте виноваты обе стороны. 

Неизвестно, какое наказание за экстремальные виражи в воздухе понесли летчики, однако важно другое — любимая невестка королевы Елизаветы сошла на землю в целости и сохранности.

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24 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images

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