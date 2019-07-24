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Рианна в шоке: в Сети обнаружили 6-летнюю девочку, похожую на певицу как две капли воды

Рианна наткнулась на фотографию девочки, невероятно похожей на саму певицу. Теперь, благодаря Ри, маленькую Алу ждет большое будущее.
Рианна
Рианна

Рианна на днях просматривала Интсаграм и случайно наткнулась на снимок маленькой девочки. «Я чуть не уронила телефон. Как?» — спросила у своих фолловеров Ри, выложив на страничку фото своей мини-копии.

Сначала некоторые подписчики подумали, что 31-летняя Рианна просто использовала специальный детский фильтр на своей фотографии, а когда поняли, что это совершенно другой человек, были просто поражены.

Даже звезды были в шоке. Снуп Догг, например, спросил: «Когда ты успела родить ребенка?». Миранда Керр подписала фото малышки: «Очарование». А супермодель Тайра Бэнкс тоже выложила фото малышки с призывом: «SOS! Пожалуйста, помогите найти девочку со снимка Рианны». Мини-Ри быстро опознали — ей оказалась юная модель Ала. 

Рианна отметила на фотографии маму Алы, а уже она опубликовала ссылку на Инстаграм своей дочери. На девочку за несколько часов подписалось более 10 тысяч человек! Неплохое начало карьеры.

Кажется, теперь Але светит большое будущее в модельном бизнесе, раз ее разыскивала сама Тайра!

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24 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, @iamhoneyy/Instagram
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Рианна

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