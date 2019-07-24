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Инсайдеры: Меган Маркл собирается растить сына Арчи веганом, но королева против

Кажется, Меган Маркл собирается экспериментировать над диетой сыном. По сообщению инсайдеров, герцогиня Сассекская планирует перевести Арчи Харрисона на растительное питание.

Тренд на веганство набирает популярность во всех уголках земного шара. Однозначного мнения по поводу пользы или вреда растительного питания пока еще нет, но это не мешает сторонникам этой диеты утверждать, что за ними будущее, а противникам — сомневаться в качестве рациона, лишенного животного белка. 

Как бы то ни было, в стороне от популярного веяния не осталась и королевская семья Великобритании. По сообщению инсайдера, Меган Маркл собирается вырастить своего сына веганом.

Герцог и герцогиня Сассекские не боятся идти против с традицией. Они то и дело нарушают протокол, чем нередко огорчают королеву. Несмотря на это, менять свои взгляды молодые родители пока не собираются. Более того, своими поступками и решениями они дают все новые поводы для обсуждения.

На днях в Сеть просочилась информация от источника, близкого к королевской семье. Он утверждает, что Меган Маркл и принц Гарри собираются кормить Арчи Харрисона соевым молоком и тофу.

«Это вызвало напряженную дискуссию между супругами, ведь принц Гарри не хотел расстраивать свою бабушку. Тем не менее Меган продолжила настаивать на своем», — сообщил источник. 

Инсайдер не отрицает возможность ссоры между молодыми родителями. По его мнению, Гарри служит определенным буфером между прогрессивной женой и бабушкой, которая придерживается традиционного уклада.

«Королева не потерпит, если ребенка будут растить веганом», — заявил инсайдер.

А что вы думаете по поводу растительной диеты?

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24 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл, Все о беременности Меган Маркл

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