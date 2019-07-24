Коробков готов драться с Майами из-за Бузовой: «Он мальчишка, который по утрам красит волосы»

Предприниматель и экс-участник шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков встал на защиту Ольги Бузовой. Все дело в том, что Олег Майами активно намекает на свои сексуальные отношения с певицей.

Ольга Бузова

Олег Майами всеми силами пытается убедить общественность, что с Ольгой Бузовой его связывает не просто милая дружба, а яростная любовь. Несколько месяцев назад он уже выкладывал совместные фото с телеведущей в Инстаграме и подписывал их «Когда-нибудь я добьюсь твоего сердца». На какое-то время Олег притих и даже вроде как переключился на Алену Шишкову, но на днях снова дал всем повод думать, что встречается с Бузовой.

Олег Майами

Экс-участник «Дома-2» снова начал бомбардировать подписчиков намеками. В интервью «Тусим у Туси» он сначала тонко намекнул, что встречается с некой очень известной особой и не афиширует их любовь исключительно по причине того, что она популярна. Затем Майами на своем YouTube-канале ZAMES начал рассказывать, что уже семь месяцев встречается с девушкой, которая для него идеальна, за исключением некоторых моментов. Айза, которая приняла участие в съемках, решила уточнить, что же это за моменты.

Ответ пришел откуда не ждали — один из членов команды Майами по имени Игорь ответил за своего приятеля: «Она часто ездит на гастроли и выпустила свою криптовалюту».

Майами не стал ничего отрицать, а просто отмахнулся от друга: «Что ты несешь?». Игоря было уже не остановить и он приоткрыл завесу тайны еще больше (хотя куда уже больше): «У нее просто сейчас контракт с ТНТ». Майами опять заявил, что Игорь несет что-то несусветное, но тут в диалог вступила Айза и сообщила Олегу, что он «палится». Ну а дальше «спалившийся» Майами и вовсе сам заявил, что «со своей девушкой каждый день занимался сексом».

Валентин Коробков пришел в ярость и высказал свою позицию по поводу Майами и его фантазий предельно четко: «Майами — дол*****! Это единственная чушка, которой хочется е**** с головы в рыло только за то, что он дает повод думать, что у него что-то было с Олей. Сначала ударить, потом разговоры разговаривать. Можете ему донести это», — так он ответил на вопрос про Майами в прямом эфире в Инстаграме.

Валентин Коробков

Олег заинтересовался, кто же так нелестно о нем отзывается, изучил вопрос и спросил у подписчиков, не пригласить ли Коробкова решить все вопросы публично (и с кулаками). И хотя фолловеры Майами большинством голосов решили, что Валентина стоит позвать на разборки, певец пока не торопится.Зато Коробков, который уже доказывал свою преданность и уважение Ольге Бузовой, судя по всему, готов к любому сценарию выяснений отношений с Майями.



«Пускай приглашает! Я, разумеется, не хотел бы выяснять отношения перед телекамерами или на его с***м шоу, но если он не заткнется и продолжит в том же духе, то я, может быть, даже и наведаюсь к нему в гости. В идеале бы, конечно, решить этот вопрос с глазу на глаз, по старинке ''за гаражами'', но не думаю, что мальчишка, который утром красит волосы, а вечером эпилирует себе ж***, наберется смелости и приедет без опричников и телекамер, ко мне в спортзал, например. Я-то уж ему объясню, что к девушке просто нельзя относиться так неуважительно, тем более, если ты и правда с ней встречался», — заявил редакции Woman.ru Валентин Коробков.





Официального приглашения от Майами так и нет, и дело начинает попахивать кулачными боями.