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Сколько стоят любимые туфли Меган Маркл, которые она носит уже два года

Фанаты королевской семьи в целом и Меган Маркл в частности вычислили, какому бренду обуви отдает предпочтение экс-актриса с тех пор, как начала встречаться с принцем Гарри. 
Меган Маркл
Меган Маркл

За тем, как и во что одевается 37-летняя Меган Маркл, следит весь мир. Модные редакторы называют герцогиню настоящей иконой стиля, а дизайнеры мечтают, чтобы она выходила в свет в их одежде — высокие продажи будут обеспечены. Так, белое пальто канадского бренда Line раскупили спустя несколько минут после того, как Меган появилась в нем во время объявления о помолвке с принцем Гарри (в марте эту модель, кстати, официально переименовали в Meghan).

Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл в том самом знаменитом пальто

А кожаная сумка Strathberry, с которой Маркл появилась всего через четыре дня, была раскуплена за одиннадцать минут.

Та же участь, кажется, скоро настигнет и бренд Sarah Flint. Внимательные поклонники Меган заметили, что герцогиня постоянно носит обувь этой марки. Впервые Меган заметили в туфлях Sarah Flint на Invictus Games в 2017 году, куда она пришла вместе с принцем Гарри. Элегантная пара в среднем стоит около 320 фунтов — немало для среднестатистического британца. 

Слабость к этому бренду также питает Амаль Клуни, Блейк Лайвли, Холли Берри и другие звездные модницы.

Меган, кстати, уже обвиняли в мотовстве. По информации прессы, Маркл потратила 800 тысяч фунтов на гардероб (большую часть из них — как раз на аксессуары). Но больше всего налогоплательщиков разозлило то, что Меган и Гарри спустили 2,4 млн фунтов на ремонт дома.

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24 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Так странно смотреть на неё теперь, где она не в образе герцогини)

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