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«С языком?»: Дмитрий Тарасов показал, с какой страстью целует свою супругу, чем смутил подписчиков

В семье Дмитрия и Анастасии Тарасовых, похоже, бушуют нешуточные страсти! Такой вывод сделали подписчики после того, как футболист выложил очень пикантное фото с супругой.

Дмитрий и Анастасия Тарасовы — пара образцово-показательная. Откровенных фотографий не выкладывают, все время посвящают лишь дочке и вообще ведут себя чинно-благородно. Ну, вели…

Футболист неожиданно решил продемонстрировать фолловерам, как сильно он любит свою жену, и опубликовал снимок, сделанный, судя по всему, на прошедшей недавно свадьбе T-Killah и телеведущей Марии Беловой. На фотографии Дмитрий очень страстно целует Анастасию.

Многие подписчики тут же принялись желать семейной паре еще больше счастья и благополучия, но нашлись и те, кто подобных страстей не оценили: «Вы еще покажите, как вы занимаетесь сексом», «Тошнит, если честно», «Вот и зачем такие фотографии показывать?». Даже друга Тарасова, рэпер T-Killah, в стороне не остался и поинтересовался у Дмитрия: «С языком?». Футболист от комментариев воздержался.

Глядя на такое фото, поклонники не стали в очередной раз критиковать Анастасию Тарасову за неудачный выбор наряда, а ведь это стало их любимым развлечением в последнее время.

Тарасову упрекают в том, что она выбирает «деревенские» платья и не торопится менять свой стиль на более современный. Анастасию, правда, все устраивает, и она отвечает фолловерам, что вообще-то их совета не спрашивала.

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24 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото @tarasov23, @kostenko.94/Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Не понять мне тех, кто выставляет свою жизнь напоказ.

  • На фото они еще не знают, что суд по алиментам в тот день проигран, клуб откажется иметь с ним дело, а Настюша закрепит за собой звание "анти-стиль". А позже и "анти-секс".

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