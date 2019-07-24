Очная ставка: принцесса Хайя и шейх Мохаммед скоро встретятся лицом к лицу в суде

Не так давно общественность узнала, что уже не первый месяц 45-летняя принцесса Хайя вместе с двумя детьми находится в Европе, где попросила у властей Германии (по другим данным — Великобритании) политического убежища.
Поговаривают, что мужчина требовал европейских чиновников выдать ему обратно жену и детей. Впрочем, в этой просьбе ему отказали, а Хайя тем временем подала на развод.
Как стало известно СМИ, бракоразводный процесс знаменитой пары длится уже с 22 мая. А на днях в Сети появилось официальное заявление шейха и принцессы, опубликованное судом.
В документе сообщается, что обе стороны наняли себе высококлассных адвокатов. Так, за права Мохаммеда будет бороться Элен Уорд, знаменитая по разводу Мадонны и Гая Ричи. Принцесса Хайя же остановилась на кандидатуре Фионы Шеклтон, в послужном списке которой развод принца Чарльза и принцессы Дианы. Кстати, Фиона до сих пор представляет интересы членов британской королевской семьи.
Известно, что первым делом бывшие супруги будут обсуждать вопрос опеки над детьми. Дата разбирательств насчет раздела имущества пока не назначена — напомним, при побеге Хайя вывезла с собой из страны почти 40 миллионов долларов.