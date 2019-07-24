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Очная ставка: принцесса Хайя и шейх Мохаммед скоро встретятся лицом к лицу в суде

В конце июня стало известно, что уже некоторое время иорданская принцесса Хайя скрывается от своего мужа шейха Мохаммеда в Европе. Недавно супруги опубликовали первое официальное заявление о своем скором разводе. 
Шейх Мохаммед и принцесса Хайя
Шейх Мохаммед и принцесса Хайя

Не так давно общественность узнала, что уже не первый месяц 45-летняя принцесса Хайя вместе с двумя детьми находится в Европе, где попросила у властей Германии (по другим данным — Великобритании) политического убежища. 

Женщина сбежала из Арабских Эмиратов от своего супруга — правителя Дубая шейха Мохаммеда. 

Поговаривают, что мужчина требовал европейских чиновников выдать ему обратно жену и детей. Впрочем, в этой просьбе ему отказали, а Хайя тем временем подала на развод. 

 
 

Как стало известно СМИ, бракоразводный процесс знаменитой пары длится уже с 22 мая. А на днях в Сети появилось официальное заявление шейха и принцессы, опубликованное судом. 

Финальные слушания по их делу состоятся 30 и 31 июля в Лондоне.

В документе сообщается, что обе стороны наняли себе высококлассных адвокатов. Так, за права Мохаммеда будет бороться Элен Уорд, знаменитая по разводу Мадонны и Гая Ричи. Принцесса Хайя же остановилась на кандидатуре Фионы Шеклтон, в послужном списке которой развод принца Чарльза и принцессы Дианы. Кстати, Фиона до сих пор представляет интересы членов британской королевской семьи. 

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    Уже в конце июля принцесса Хайя и шейх Мохаммед начнут основную часть бракоразводного процесса
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Известно, что первым делом бывшие супруги будут обсуждать вопрос опеки над детьми. Дата разбирательств насчет раздела имущества пока не назначена — напомним, при побеге Хайя вывезла с собой из страны почти 40 миллионов долларов. 

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24 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images

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