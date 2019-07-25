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44-летняя певица Натали Имбрулья впервые забеременела с помощью донора спермы

Певица и звезда сериала «Соседи» Натали Имбрулья поделилась с поклонниками радостной новостью: в скором времени она впервые станет мамой. 

44-летняя австралийская артистка Натали Имбрулья привыкла оберегать свою личную жизнь от посторонних глаз. Об отношениях знаменитости практически ничего не известно, хотя одно время ходили слухи о ее романах с Дэвидом Швиммером и Ленни Кравицем. В 2003-м звезда вышла замуж за музыканта Дэниела Джонса, однако спустя пять лет их брак распался. 

С тех пор певица еще тщательнее скрывает от общественности свою личную жизнь. Вполне вероятно, что сердце Натали все еще свободно. Однако это не помешало певице решиться на важный шаг — завести ребенка. 

Об этом Имбрулья рассказала в собственном Инстаграме. Вечером 24 июля она опубликовала снимок, на котором предстала в платье с леопардовым принтом, облегающим округлившийся живот. Артистка без утайки объявила фолловерам, что наконец забеременела и сделала это с помощью процедуры ЭКО.

«У меня есть для вас важное объявление. Нет, я не проглотила арбуз! Этой осенью я жду появления на свет своего первенца. Для тех, кто близко меня знает, не секрет, что я ждала этого момента на протяжении многих лет, и рада, что это стало возможным с помощью процедуры ЭКО и донора спермы. Я больше ничего не буду говорить по этому поводу публично. Однако я очень взволнована новой главой в моей жизни: у меня выходит альбом, и скоро я стану мамой!», — поделилась Натали.

Поклонники тепло поздравили любимую певицу. Большинство из них не ожидали, что Имбрулья столь откровенно поведает о своей беременности. Фолловеры пожелали Натали здоровья и выразили уверенность, что из 44-летней красавицы выйдет отличная мама.

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25 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @natalie_imbruglia/Instagram
Теги

Дэвид Швиммер

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Мне она очень нравится) интересная ,красивая и приятно читать такие новости ,молодец 👍

  • Всегда нравилась, рада за неё!!!

  • Как я за нее рада! Тоже мечтаю о малыше.

  • Давно её не слышно! Рада! Технологии однако!У такой женщины должны быть дети! Глаза у нее красивые и внешность очень приятная, хотя наверняка есть уколы, но лицо не перекроила.

  • Очень нравится она, её песня Torn-великолепна. Безмерно рада что она станет мамой, появится желанный ребёнок, вот только подросшие у ребёнку как объяснить где папа? В садике, школе детей без отцов обижают(((

  • И рада за неё и грустно. Жаль что через донора, видно совсем беда с мужиками у неё. Что уж говорить обычным женщинам? Мало радости одной растить ребёнка и слушать вопросы а где мой папа если папы нет.

  • Помню ее по клипу torn. Рада за нее...
    Хотя конечно внешне я ее не узнала за столько лет.

  • Она такая счастливая на фото. Что смотришь на нее и думаешь "ну и пусть, что от донора спермы" ))

  • Вот так... Отдала 10 лет своей молодости Джонсу и все... Она давно писала, что сидит на сайтах знакомств и в тиндере. Видимо настолько сильно захотела, что уж пофигу от кого, лишь бы был. Думаю, с её деньгами там нормальное будущее у ребёнка.

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