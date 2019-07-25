44-летняя певица Натали Имбрулья впервые забеременела с помощью донора спермы

Певица и звезда сериала «Соседи» Натали Имбрулья поделилась с поклонниками радостной новостью: в скором времени она впервые станет мамой.

44-летняя австралийская артистка Натали Имбрулья привыкла оберегать свою личную жизнь от посторонних глаз. Об отношениях знаменитости практически ничего не известно, хотя одно время ходили слухи о ее романах с Дэвидом Швиммером и Ленни Кравицем. В 2003-м звезда вышла замуж за музыканта Дэниела Джонса, однако спустя пять лет их брак распался.



С тех пор певица еще тщательнее скрывает от общественности свою личную жизнь. Вполне вероятно, что сердце Натали все еще свободно. Однако это не помешало певице решиться на важный шаг — завести ребенка.

Об этом Имбрулья рассказала в собственном Инстаграме. Вечером 24 июля она опубликовала снимок, на котором предстала в платье с леопардовым принтом, облегающим округлившийся живот. Артистка без утайки объявила фолловерам, что наконец забеременела и сделала это с помощью процедуры ЭКО.



«У меня есть для вас важное объявление. Нет, я не проглотила арбуз! Этой осенью я жду появления на свет своего первенца. Для тех, кто близко меня знает, не секрет, что я ждала этого момента на протяжении многих лет, и рада, что это стало возможным с помощью процедуры ЭКО и донора спермы. Я больше ничего не буду говорить по этому поводу публично. Однако я очень взволнована новой главой в моей жизни: у меня выходит альбом, и скоро я стану мамой!», — поделилась Натали.

1 2 3 ... 9 Натали Имбрулья прославилась в 1980-х во время съемок сериала «Соседи»

Поклонники тепло поздравили любимую певицу. Большинство из них не ожидали, что Имбрулья столь откровенно поведает о своей беременности. Фолловеры пожелали Натали здоровья и выразили уверенность, что из 44-летней красавицы выйдет отличная мама.

