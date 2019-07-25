Нет повести печальнее: как развивался роман Глюкозы и Александра Чистякова, обреченный изначально

Самый идеальный брак российского шоу-бизнеса дал трещину — по слухам, активно циркулирующим в СМИ, Наталья Чистякова-Ионова и Александр Чистяков разводятся. Пока пара хранит молчание и никак не комментирует сплетни, мы решили вспомнить, как же развивалась эта история любви длиной в 14 лет.

Александр Чистяков и Наталья Чистякова-Ионова

В Сети говорят о разводе Натальи Чистяковой-Ионовой с ее супругом Александром, причем с каждым днем все громче и громче. Пара прожила в официальном браке 13 лет и воспитывает двоих детей. Как же получилось, что со стороны идеальная семья распадается? Или все уже давно к этому шло? Инсайдеры утверждают, что развод был лишь вопросом времени, ведь супруги изначально были слишком разными.

Вернемся в нулевые, когда все и началось. Наташа — совсем еще юная начинающая певица под крылом Максима Фадеева. Она только что рассталась с парнем, с которым встречалась два года. Александр — успешный предприниматель и отец маленького сына, за плечами уже имеет опыт брака. Они познакомились в 2005 году в самом неожиданном месте — на борту самолета. Глюкоза тогда летела на концерт в Чечню, который организовывал Чистяков. Рейс был ранний, так что певица упала в кресло и тут же заснула. По счастливой случайности, Ионова плюхнулась аккурат на место Чистякова, и тот предсказуемо поинтересовался: «Чья это гражданка?» Тогда за Наташу вступился директор и попросил дать ей поспать («Девочка очень устала»). Она, к слову, тогда все услышала, но виду не подала. А Чистяков проявил благородство и не стал будить спящую царевну русского попа.

Уже перед посадкой Наташу и ее будущего супруга представит друг другу Ксения Собчак, которая дружит и с Чистяковым, и с певицей. Ионова и Чистяков проведут вместе целый день до концерта и улетят обратно в Москву в одном самолете. Глюкоза никаких серьезных планов на Александра тогда не строила и здраво рассудила, что он «классный, серьезный мужик, пусть будет хотя бы любовником». Последовала череда нечастых встреч (Наташа активно гастролировала) и постоянных телефонных переписок и созвонов. В один прекрасный день Наталья и Александр встретились в Париже, а по приезде в Москву решили больше не расставаться. Вскоре певица переехала в квартиру к своему возлюбленному. «Мы влюбились друг в друга с первого взгляда, у нас случилась большая, настоящая любовь. Помню, как на концерте ''Би-2'' мы стояли друг перед другом на коленях и признавались в любви, это было незабываемо», — делилась самыми сокровенными воспоминаниями Наташа с Woman.ru.

А потом начались притирки. Александра категорически не устраивало то, как одевается его избранница — рваные джинсы, кроссовки, растянутые майки. Чистяков считал, что рядом с ним должна быть девушка рафинированная и элегантная, во всех смыслах «под стать». Но насильно переделать Наташу никак не получалось — барышня с характером категорически отказывалась плясать под чью-то дудку. Тогда Чистяков поступил хитрее: начал привозить дорогие платья и туфли из заграничных поездок. С поведением Ионовой тоже пришлось повозиться: певица выросла в самой простой советской семье, с ранних лет была предоставлена себе сама, училась так себе и проводила свободное время, шатаясь по дворам и крышам, порой в сомнительных компаниях, чего, к чести своей, никогда не стыдилась и не скрывала. Тем временем ее избранник — что называется, белая кость. Родители Александра — интеллигенция из Питера в пятом поколении.

«У меня образование — 11 классов и все. И вот представьте, что такая я попала в семью высочайших интеллектуалов, где все сплошь профессора. Можно сгорать от стыда и постоянно задавать вопрос: ''что я вообще тут делаю?''» — рассказывала нам Наталья 2 года назад, когда, как говорится, ничто не предвещало.

По мере того, как романтический флер таял, Чистяков все чаще демонстрировал свое недовольство манерами своей возлюбленной прилюдно. В один прекрасный день Наташа предупредила: ее терпение не бесконечное, и если нравоучения не прекратятся, она уйдет. Подействовало: Александр стал мягче и терпимее, Глюкоза — элегантнее и женственнее. («Ему больше нравится, когда я такая ''девочка-девочка'', нежная, романтичная», — снова цитируем нашу героиню). Но природный задор и здоровая наглость никуда не делись — собственно, именно благодаря им и случилась свадьба. Однажды Наташа не выдержала и в компании общих друзей на полном серьезе заявила своему любимому: «Женись на мне, все равно лучше не найдешь». Чистяков принял слова Наташи к сведению и спустя пару недель вручил ей кольцо со словами «Я согласен».

17 июня 2006 года Наталья и Александр сыграли свадьбу, причем тематическую — в стиле 1990-х. На невесте, практически оранжевой от загара (привет, солярии нулевых) и с перламутровой помадой на губах, было персиковое платье с оборками и игривая шляпка. Жених облачился под стать — серый костюм, розовая рубашка и голубой галстук с розочками. Вот так вот! Наташа привыкла относиться ко всему с юмором и даже собственную свадьбу не воспринимала всерьез.

Медлить с детьми не стали: уже в 2007 году Наташа родила первую дочь Лидию, а через четыре года — младшую Веру.

В каждом интервью Глюкоза рассказывала, что ей невероятно повезло: с ней рядом сильный, умный и ответственный мужчина, который уравновешивает ее задиристость. В Сети тем временем то и дело вспыхивали слухи о неладах в семье — мол, идеальный этот брак только на словах, а на деле же Наташа и Александр ссорятся чаще, чем участники «Дома-2», да и свои увлечения на стороне (в них постоянно подозревали обоих) друг от друга не скрывают. Ионова, мол, еще в 2016 году спасалась от несчастливого брака в объятиях Олега Майами (они как раз работали в одном продюсерском центре у Максима Фадеева), а Чистяков то и дело отжигал с разными девушками.

Олег Майами и Наталья Чистякова-Ионова

Наташа над слухами только смеялась и говорила: в любых отношениях бывают кризисы, это нормально. Более того, в интервью нашему порталу Ионова поведала: да, скандалят, но после ссоры всегда ложатся спать в одну кровать — это помогает решить все семейные неурядицы — и продолжают звать друг друга «Муся»: «Мы оба Муси. С недавних пор особенно. Сейчас очень хороший период».

Наташа с Александром даже подумывали о пополнении в семье: «Сейчас мы уже на новом уровне, мечтаем о третьем ребенке. Пока только думаем, но ''скучашки'' по маленькому уже начались». Одновременно со «скучашками» Наташа признавалась, что все-таки не нагулялась и в отрыв ее то и дело тянет: «Я рано вышла замуж, родила детей, в клубах разве что выступала, но не тусовалась, а это большая разница». Переживала, правда, что муж ее в этот «отрыв» не отпустит. А теперь, кажется, и разрешения спрашивать не нужно: в Сети на полном серьезе заговорили о разводе пары.

Подписчики заподозрили неладное еще пару недель назад, когда Наташа начала рассуждать в Инстаграме о счастье, выкладывала истории без вечеринок (а ведь раньше была ярая тусовщица) и в конце концов сменила ник с @chistyakova_ionova на @glukozamusic. Тогда же нашлись анонимные очевидцы свидания Чистякова с некоей брюнеткой, состоявшегося еще зимой. Якобы пара обнималась и не скрывала взаимного влечения.

«Развод Глюкозы и Александра Чистякова — этот тот случай, когда все так давно и долго к этому шло, что не было ни малейшей уверенности, что когда-нибудь дойдет», — пишет автор Телеграм-канала «Героиня Татлера», с которой, в общем-то, согласится большинство знающих пару.

Пока же со всех сторон летят версии расставания — одна другой забористее. Неоднократно упоминается имя того же Олега Майами, который якобы готов поддержать чем сможет. Одно ясно наверняка: люди расстаются, не когда встречают блондинов или брюнеток или не могут договориться о программе пятничного вечера. Люди расстаются, когда из их отношений уходит любовь. И когда-то Наташе уже казалось, что ее любовь к Александру ушла. «Нас в свое время заел быт, проблемы. Мы приходили домой, усталые, начинали обсуждать семейные дела, говорили, решали, ложились спать. В какой-то момент огонь потух, и мы начали превращаться в друзей», — рассказывала она Woman.ru всего лишь два года назад. Получается, пара так и не смогла разжечь его снова?

1 2 3 ... 15 Глюкоза и Александр Чистяков познакомились в самолете, который направлялся в Чечню, в 2005 году

Наташа ничего не комментирует, да и ее пока что официальный супруг тоже хранит молчание. Мы лишь можем пожелать им обоим терпения, мудрости и счастья. Надеемся и даже не сомневаемся, что ради двоих прекрасных дочерей они сохранят дружеские отношения.