В Подмосковье мужчина из ревности зарезал свою девушку на глазах ее 5-летней дочери

Событие, произошедшее 25 июля, привело в ужас всю страну. На детской площадке в городе Раменское средь бела дня на глазах у детей и гулявших с ними родителей молодой мужчина убил свою девушку.

Очевидцы трагедии в Раменском сообщили: 27-летняя Наталья Басова гуляла с 5-летней дочкой на детской площадке. К ней неторопливым шагом подошел мужчина. Завязалась перепалка, которая через несколько секунд вылилась в скандал. Мужчина достал тесак и нанес около 20 ударов, при этом никто не попытался остановить нападавшего. После он таким же спокойным шагом ретировался с места преступления.

5-летняя дочка Натальи, на чьих глазах произошло это ужасное преступление, была сразу госпитализирована в больницу — сейчас с ней находится родная тетя.

Басова, как говорят ее знакомые, переехала в Раменское из Тамбова. С отцом девочки она разошлась и воспитывала ребенка одна.

Очевидцы вызвали полицию, которая тут же начала поиск преступника. Вечером был арестован 38-летний Артем Ш., бывший сожитель Натальи. Его нашли возле лесополосы в Ногинском районе Подмосковья, где он оставил свою машину. Артем сообщил следователям: «Из ревности убил свою девушку Наталью. Изменяла». Мужчина согласился написать чистосердечное признание.