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В Подмосковье мужчина из ревности зарезал свою девушку на глазах ее 5-летней дочери

Событие, произошедшее 25 июля, привело в ужас всю страну. На детской площадке в городе Раменское средь бела дня на глазах у детей и гулявших с ними родителей молодой мужчина убил свою девушку.

Очевидцы трагедии в Раменском сообщили: 27-летняя Наталья Басова гуляла с 5-летней дочкой на детской площадке. К ней неторопливым шагом подошел мужчина. Завязалась перепалка, которая через несколько секунд вылилась в скандал. Мужчина достал тесак и нанес около 20 ударов, при этом никто не попытался остановить нападавшего. После он таким же спокойным шагом ретировался с места преступления.

5-летняя дочка Натальи, на чьих глазах произошло это ужасное преступление, была сразу госпитализирована в больницу — сейчас с ней находится родная тетя. 

Басова, как говорят ее знакомые, переехала в Раменское из Тамбова. С отцом девочки она разошлась и воспитывала ребенка одна.

Очевидцы вызвали полицию, которая тут же начала поиск преступника. Вечером был арестован 38-летний Артем Ш., бывший сожитель Натальи. Его нашли возле лесополосы в Ногинском районе Подмосковья, где он оставил свою машину. Артем сообщил следователям: «Из ревности убил свою девушку Наталью. Изменяла». Мужчина согласился написать чистосердечное признание.

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26 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Следственный комитет Российской Федерации/YouTube.com

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14 комментариев Добавить комментарий
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  • Тряпка, ну изменила -имей гордость уйди, зачем убивать? Надеюсь надолго посадят.

  • Да что же творится-то такое, постоянно новости о том, что ревнивые мужья и сожители убивают и калечат своих жен из ревности, какой бес вселился в этих мужиков, они что уже через одного все маньяками стали??? И деваться этим бедным женщинам некуда, заявления в полиции не принимают, что же это за беспредел😭😭😭

  • А с другой стороны - зачем ты изменяешь? Не нравится тебе что-то в человеке, ищи другого. Плевок просто в душу. И никогда не знаешь как отреагирует вторая половинка, если действительно любит. Только представить, что твой любимый человек с кем-то или на ком-то. Я думаю, у меня бы тоже крыша поехала.

  • Кошмар, ни здрасьте ни досвиданья на видео, просто подошёл к сидящей девушке и изрешетил тесаком.

  • Удивляет, что народ сразу так взял и поверил в «измену». Да она может окончательно ему никогда и не принадлежала вовсе, может расстались уже и она не могла от него избавиться. Он же сам говорит «оскорбила» и «у меня нож всегда с собой». Расправа была быстрая, то есть оскорбила она его сразу же. Сразу! А не встречала «мужа» с распростертыми объятиями. Сразу видно - псих. Изначально можно не распознать, а избавиться потом сложно, полицию тут не привлечёшь - отмашутся, только если место жительства менять, так и то может найти потом, такие часто идут до конца и остановить их может не переезд, а уже более глобальное что-то. Девушку и малышку, оставшуюся без матери, очень жаль. Цензура не пропустит мои слова про данного индивида...

  • Как же дочка, такая жуть на всю жизнь,трагедия, на глазах пишут убивал, крики были и никто не вступился, мамы и бабушки быстро своих деток хватали и бежали, страшно до ужаса, а он бил и бил ее ножом, столько очевидцев, с окна видели с подъезда, вид у него психически неуровновешенного.....

  • Почему сиертную ксзнь отменили, сегодня в новостях писали что в США ввели для особых случаев, так вот это особый случай, нет мотивов и жестокость, да еще на глазах у дочки, а насильники и убийцы, их зачем лержать, они живут же, а людей убиеных нет, едят, спят, к богу начинают тянуться, сидят не работают, дышут воздухом, спят спокойно, на свиданки раз в месяц ходят, ну прям не в чем не отказывают себе. Я за казнь.

  • SamajaS4astlivaja

    А с другой стороны - зачем ты изменяешь? Не нравится тебе что-то в человеке, ищи другого. Плевок просто в душу. И никогда не знаешь как отреагирует вторая половинка, если действительно любит. Только представить, что твой любимый человек с кем-то или на ком-то. Я думаю, у меня бы тоже крыша поехала.

    измена это что конец света? это всего лишь физический процесс, в жизни есть куда более важные вещи, развивайте свои мозги, тогда меньше будет этих итальянских страстей

  • Не понять

    Как же дочка, такая жуть на всю жизнь,трагедия, на глазах пишут убивал, крики были и никто не вступился, мамы и бабушки быстро своих деток хватали и бежали, страшно до ужаса, а он бил и бил ее ножом, столько очевидцев, с окна видели с подъезда, вид у него психически неуровновешенного.....

    А вы, если бы гуляли на площадке с ребенком, самоотверженно кинулись бы на психа с ножом, чтобы отбить эту девушку?Конечно, вы сейчас скажете- что да, конечно.И было бы 2 трупа.

  • Крепостное право отменили, что значит пртнадлежать ему, она свободная девушка, мне ксжется он того не в себе, глаза, он просто не давал ей жищни и угрожал я думаю, она видимо и перехала из Тамбова,а он нашел и расправился.

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