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Розовый маникюр, «голые» вечеринки и нацистские нашивки: вспоминаем шальную молодость принца Гарри

Остепенившийся принц Гарри сегодня представляет собой пример идеального отца и мужа, готового на все ради своих любимых. Однако мало кто помнит, что в молодости он был тем еще «пай-мальчиком».

В свои 34 герцог Сассекский посещает благотворительные мероприятия, заботится о трехмесячном наследнике и, по слухам, выступает миротворцем между Меган Маркл и Елизаветой II. 

В молодости же Гарри Виндзор доставил своей семье немало хлопот. Еще в подростковом возрасте он на сутки оказался в наркологической клинике после того, как принц Чарльз застукал его за курением марихуаны.

Вероятно, ночь, проведенная бок о бок с наркоманами не прошла даром: после того инцидента юный Гарри и думать забыл о запрещенных веществах. Однако дебоширить не прекратил: целыми ночами он пропадал в клубах, флиртовал с девушками и менял подруг чаще, чем коктейли в баре. Выглядел при этом соответствующе. Однажды принца застали на улице с розовым маникюром и в торчащих из-под джинсов трусах в тон...

Папарацци следовали за отколовшимся королевским наследником по пятам, и не всегда это заканчивалось благополучно. Во время очередного кутежа Гарри решил проучить навязчивого фотографа и полез с ним в драку.

А его публичное появление со свастикой на рукаве в день памяти жертв Холокоста? Гарри посетил вечеринку в костюме, больше напомнившем нацистскую военную униформу. После этого случая он принес публичное извинение еврейскому сообществу.

В молодости дамой сердца принца Гарри была не только официальная подружка Челси Дэйви. Не стесняясь объективов фотокамер, он целовался с незнакомыми красотками и совсем не думал о своей возлюбленной. В результате Челси не выдержала многочисленных интрижек принца и приняла решение расстаться.

Одним из самых ярких эпизодов шальной молодости герцога Сассекского стала шумная вечеринка, во время которой Гарри был заснят абсолютно голым. Выяснилось, что принц бегал по дому полностью обнаженным и приставал к девушкам. На следующий день все заголовки мировых изданий сообщали о позоре королевского наследника.

Примечательно, что это случилось незадолго до отправления Гарри на военную службу в Афганистан. Именно там, по слухам, с принцем произошла перемена. Он прошел через ужасы войны и вернулся домой повзрослевшим.

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26 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Shutterstock/Fotodom.ru, East News
Теги

Принц Гарри, Челси Дэйви

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Зато нагулялся парень и осознанно остепенился )

  • Я вас умоляю! Там у всех в БКС рыло в таком пуху, что голый и пьяный Гарри маникюром - это просто верх пуританства.

  • А мне показалось, что маникюр как раз не в тон к эти труселям....Разные оттенки розового...

  • Гость

    Я вас умоляю! Там у всех в БКС рыло в таком пуху, что голый и пьяный Гарри маникюром - это просто верх пуританства.

    Что вы хотите ? Многовековые традиции у них такие ... это же европа.

  • Самое смешное, что там у каждого члена БКС клеймо ставить некуда, но крайний почему-то исключительно Хэрри. А я вот хорошо помню пьяные скандалы и загулы Уилла, алко-марафон Кейт, но нет, онли Хэрри

  • какой он все же страшненький

  • Рост хороший, но фигура не складная какая то

  • Ахаха

  • Какой же он страшненький был, сейчас вроде получше выглядит и взгляд не такой пустой. Он всегда вёл себя как обиженка, может и на Маркл женился назло БКС и бабке.

  • Каким был, таким и остался! Потому и встрепанная Мег с мелким под мышкой на матч незванной прискакала, когда узнала, что там будет Челси. Не помогло - принц все равно пропал из зоны доступа на 48 ч.

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