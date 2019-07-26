Бари Алибасову стало хуже и грозит еще одна операция

Представитель Бари Алибасова заявил, что его самочувствие ухудшилось. 72-летнему продюсеру, возможно, потребуется еще одна операция на пищеводе.

Бари Алибасов

История о продюсере всея Руси и «Кроте» никак не закончится. Бари Алибасову, как сообщил его представитель Вадим Горжанкин, снова стало хуже. «Врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали у продюсера сильное сужение пищевода до 0,6 см», — сказал Горжанкин.

Из-за этого, по словам звездного представителя, Алибасов может есть только жидкую пищу. Прием лекарств тоже вызывает у Бари Каримовича большие проблемы. «Даже таблетки приходится дробить на части, чтобы они не застряли при приеме. Бари Каримович сильно похудел», — заявил Горжанкин, уточнив, что сейчас решается вопрос об операции на пищеводе.

Отметим, что эта история длится уже почти два месяца. О том, что Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», стало известно 4 июня. Врачи диагностировали у продюсера максимальную степень ожога желудка и выписали только через две недели.

После в Сети заговорили, что Алибасов на самом деле прекрасно себя чувствует и никакого «Крота» не пил, а просто хотел привлечь к себе и группе «На-На» внимание — у подопечных продюсера как раз назревал большой гастрольный тур с новой программой.

Дмитрий Шепелев в эфире своей передачи «На самом деле» продемонстрировал переписку лечащего врача Алибасова с его менеджером, в которой мужчины обсуждали теоретические причины госпитализации Бари Каримовича. «Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя», — гласит сообщение врача, в эфире передачи которое тот объяснить не смог.

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Алибасов продолжает утверждать, что никакой постановки не было и он на самом деле болен. «Вы говорите, что я ради пиара лег в больницу? Да мне каждый час дорог. Я не ложусь лечиться даже тогда, когда болею. Неужели вы верите, что я лежал в больнице ради пиар-кампании? У вас просто нездоровая психика», — возмущается продюсер.