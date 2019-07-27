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«Возьму маленький двухнедельный отпуск и снова буду радовать зрителя»: певица Согдиана о рождении третьего ребенка

26 июля Согдиана сообщила фолловерам, что родила третьего ребенка. Буквально накануне родов Woman.ru пообщался с певицей и узнал, как проходила ее беременность и планирует ли она продолжать выступать в ближайшее время. 
Согдиана
Согдиана

26 июля в микроблоге 35-летней Согдианы появилось фото, говорящее само за себя. Певица стала мамой в третий раз, продемонстрировав фолловерам первый снимок новорожденного — его маленькие ножки в своих руках. 

Знаменитость родила сына своему третьему супругу Максиму. Пара воспитывает старших сыновей Согдианы от других браков — 11-летнего Арджуна и 9-летнего Микаила. 

«Я до сих не могу поверить, что эти 38 недель прошли так стремительно. Я много работала, чтобы впереди было достойное будущее, чтобы не было никаких ''остановок''. Самое удивительное, что моя активная беременность привела к тому, что родовой процесс начался прямо на съемках!» — поделилась с фолловерами знаменитость. 

Woman.ru успел пообщаться с будущей мамой незадолго до родов. Тогда мы даже не представляли, что так скоро будем поздравлять певицу и ее мужа с прибавлением в семье!

Согдиана
 

Woman.ru: Согдиана, почему вы так долго скрывали беременность?

Согдиана: Беременность — это процесс очень личный, который, к сожалению, скрыть можно до поры до времени. Знаете, я специально ни от кого не пряталась. Более того, все эти месяцы я очень активно гастролировала, выпускала песни, посещала мероприятия и даже сняла клип «Лови».

Все эти месяцы я очень тщательно подбирала наряды. Актуальные тенденции мне помогли. Модные в этом сезоне оверсайз-пиджаки, платья-«пироженки» — и пойми тут: кто беременный, а кто нет!

Woman.ru: Мы ничего не знаем о вашем избраннике. Расскажите, кто он? Как давно вы вместе?

Согдиана: Есть люди, стремящиеся к славе и публичности. Им важно быть на виду и быть обсуждаемыми. А мой муж совершенно не такой! И выбор его профессии, и стиль жизни далеки от этого. Думаю, читателям такие, как он, не интересны. Зато я чувствую себя надежно без лишних домыслов и разговоров.

Woman.ru: И все же, почему вы никогда не показываете мужа поклонникам?

Согдиана: Я уважаю его выбор, его комфорт. Вообще, я считаю, что два публичных человек под одной крышей — наверное, очень сложно. «Жизнь под стеклом» не для нас. Я уже прошла времена «Фабрики звезд». 

Woman.ru: Ваш мужчина не против вашей публичности? Нет ли у него желания сделать вас, скажем, домохозяйкой?

Согдиана: По-моему, это главное — не ломать любимого под свои желания и стереотипы и поддержать, даже если ты не понимаешь его. Он прекрасно принимает мою профессию. Тем более работаем мы вне дома, а дома вся публичность уходит, остаются лишь реальные отношения, быт и семья.

Woman.ru: Осенью прошлого года вы вышли замуж за вашего избранника. Почему решили скрыть столь важное событие в вашей жизни от общественности?

Согдиана: Опять-таки, я не скрывала — просто не делала это новостью для всех. Объясните, зачем это всем? Семья — это союз двух любящих сердец и их дети. А еще я умею учиться на ошибках: все публичное очень хрупко! Надо беречь изначально, а не сожалеть потом.

Согдиана
 

Woman.ru: Ваши предыдущие браки продлились относительно недолго. Как вам кажется, в чем причина разладов?

Согдиана: Причины у нас, конечно, были... но я их не помню, не храню в памяти. Да и у кого нет разладов? Часто это лишь этапы развития каждого из партнеров.

Просто люди при собственном росте начинают смотреть в разные стороны, пытаются менять друг друга. Иногда лучше просто отпустить и двигаться самостоятельно.

Woman.ru: Как вам удалось сохранить хорошие отношения с экс-мужьями?

Согдиана: У нас прекрасные сыновья. Это главное, чем мы связаны. А значит, во имя счастья мы ищем правильные возможности для понимания друг друга, для общения. Время все лечит!

Согдиана
 

Woman.ru: Как вы поняли, что нынешний избранник — тот самый мужчина, один и на всю жизнь? Не было ли страха снова идти под венец, опасений, предубеждений?

Согдиана: Перед браком мы прошли испытание временем. И свадьба стала лишь следующим этапом наших отношений.

«Тот самый» — это когда тебя любят, понимают, восхищаются, заботятся даже в самых простых, бытовых мелочах. А еще, когда растут вместе с тобой из года в год.

Woman.ru: Ваш муж легко нашел общий язык с вашими сыновьями? А они с ним?

Согдиана: Я заметила, что добрые сердцем люди всегда ладят с детьми. Мой именно такой: добрый, любящий, общается с ними наравне, помогает во всем!

Woman.ru: Мы знаем, что ваши старшие дети давно просили братика. А для вас третья беременность стала неожиданностью или желанным и запланированным событием?

Согдиана: Беременность — это всегда благодать свыше. Конечно, мы часто обсуждали желание иметь малыша, поэтому для нас это радостный подарок и благословение союза.

Woman.ru: Легко ли у вас протекала беременность?

Согдиана: Каждый триместр было что-то новенькое — от поисков курочки бессонными ночами до «беременной усталости» и желания лечь поудобнее (смеется).

Это состояние нужно просто принять — как женщине, так и ее мужчине.

Woman.ru: Планируете ли вы уйти в декрет после родов? Если да, то надолго? Не переживаете за карьеру? Или семья все же на первом месте?

Согдиана: Не надо ни за что переживать никогда. Все твое будет с тобой. Я беременная пела — и, как многие говорили, приносила молодым на свадьбах удачу. Возьму маленький двухнедельный отпуск и снова буду радовать зрителя! Тем более, что есть чем! Поверьте, я вдохновлена всем, что сейчас происходит! И это вдохновение преобразилось в новые и очень неожиданные песни.

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27 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Пресс-служба, Instagram
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Согдиана

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Зритель потерпит и полный срок по уходу за ребёнком. Это будет трудно - три года не видеть обожаемую певицу, но ребёнок важнее.

  • очень приятная песня и клип в статье. Снобы скажут, попса как она есть, но что-то такое доброе незатейливое тоже должно быть) и снято красиво)

  • Когда она успевает?! Недавно за ингуша выходила. Как он ее так просто отпустил. Поражаюсь невыносимой легкости бытия некоторых женщин. Так надо уметь.

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