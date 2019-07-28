В Москве жестоко убита известная модель и бьюти-блогер

27 июля в квартире в Раменках было найдено тело 24-летней Екатерины Караглановой. О гибели девушки сообщил хозяин жилья. Незадолго до этого ему позвонили обеспокоенные родители Екатерины и сказали, что она давно не выходила с ними на связь. Они попросили проверить, все ли с ней в порядке.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи пытаются установить личность убийцы.
Буквально за несколько дней до случившегося Карагланова вернулась из Греции, где проводила свой отпуск. Вообще, девушка очень часто путешествовала и рассказывала о своей жизни в соцсетях — она вела популярный блог в Инстаграме.
По сообщениям портала «Комсомольская правда», полиция рассматривает версию убийства девушки из ревности. У Караглановой было немало поклонников — в Сети даже ходили слухи, что она могла встречаться с мужчинами за деньги.
По словам подруги убитой, в последнее время Екатерина была сильно встревожена и боялась за свою безопасность. «Мне она писала, что, мол, кому-то не дает покоя ее личная жизнь. Явно кому-то она очень не нравилась. Тогда я восприняла это как детский лепет: завистники всегда бывают», — призналась изданию девушка.