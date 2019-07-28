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В Москве жестоко убита известная модель и бьюти-блогер

27 июля главное следственное управление СК России по городу Москва возбудило уголовное дело по факту убийства 24-летней Екатерины Караглановой. Тело девушки было найдено в квартире, которую она снимала. 
Екатерина Карагланова
Екатерина Карагланова

27 июля в квартире в Раменках было найдено тело 24-летней Екатерины Караглановой. О гибели девушки сообщил хозяин жилья. Незадолго до этого ему позвонили обеспокоенные родители Екатерины и сказали, что она давно не выходила с ними на связь. Они попросили проверить, все ли с ней в порядке. 

Мужчина обнаружил израненное тело Екатерины в большом чемодане, сообщает портал «Вести»

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи пытаются установить личность убийцы. 

 
 

Буквально за несколько дней до случившегося Карагланова вернулась из Греции, где проводила свой отпуск. Вообще, девушка очень часто путешествовала и рассказывала о своей жизни в соцсетях — она вела популярный блог в Инстаграме.

Также Екатерина училась на дерматовенеролога, параллельно пытаясь построить карьеру модели — в 2018-м она принимала участие в конкурсе красоты Miss Maxim. 

По сообщениям портала «Комсомольская правда», полиция рассматривает версию убийства девушки из ревности. У Караглановой было немало поклонников — в Сети даже ходили слухи, что она могла встречаться с мужчинами за деньги. 

По словам подруги убитой, в последнее время Екатерина была сильно встревожена и боялась за свою безопасность. «Мне она писала, что, мол, кому-то не дает покоя ее личная жизнь. Явно кому-то она очень не нравилась. Тогда я восприняла это как детский лепет: завистники всегда бывают», — призналась изданию девушка. 

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28 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @katti_loves_life/Instagram

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Жаль девушку, такая молодая и красивая. Похожа на актрису старых фильмов. ( не могу вспомнить ее фамилию)

  • Опасно выставлять свою жизнь на всеобщее обозрение, если у тебя есть неадекватные поклонники.

  • Гость

    Жаль девушку, такая молодая и красивая. Похожа на актрису старых фильмов. ( не могу вспомнить ее фамилию)

    в своих инстах все эти муклы красивые, реальность другая

  • Девушку жаль, больше жаль её родителей. Береги честь смолоду.

  • Я

    Опасно выставлять свою жизнь на всеобщее обозрение, если у тебя есть неадекватные поклонники.

    вопрос: зачем выставлять свою жизнь на всеобщее обозрение?Да еще приукрашивая ее, как многие делают? Они же сами этого хотят! .Выдают себя за тех, кем не являются, вот и итог.

  • Гость

    Жаль девушку, такая молодая и красивая. Похожа на актрису старых фильмов. ( не могу вспомнить ее фамилию)

    На Одри Хепберн? Это её кумир был. Видимо под неё пластику делала

  • Это все страшно конечно, я представляю что пережил мужчина, нашедший ее тело. Это песец.

  • наверняка у подъезда были камеры наблюдения - неужели не будут искать убийцу? пора ужесточать наказание - смертная казнь за такие убийства наиболее адекватна.

  • Гость

    вопрос: зачем выставлять свою жизнь на всеобщее обозрение?Да еще приукрашивая ее, как многие делают? Они же сами этого хотят! .Выдают себя за тех, кем не являются, вот и итог.

    Простите, но выставление своей жизни на всеобщее обозрение - совсем не повод убивать человека.

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