Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Меган Маркл дебютировала в качестве глянцевого журналиста

Сильные женщины, обложка с секретом и пронзительное интервью с экс-первой леди США. Рассказываем, чем интересен сентябрьский выпуск британского Vogue, приглашенным редактором которого выступила Меган Маркл.

Еще в начале этого лета стало известно, что Меган Маркл станет приглашенным редактором британского Vogue. Многие пользователи Сети не были уверены, что герцогиня Сассекская, которой на момент работы над номером была еще беременна, осилит поставленную задачу, однако сентябрьский выпуск легендарного журнала, судя по всему, докажет обратное.

Меган Маркл работала над номером в течение семи месяцев. 28 июля в Инстаграме журнала появилась обложка со слоганом «Силы для перемен». Культовый фотограф Питер Линдберг запечатлел главных героинь, среди которых оказались и актрисы, и активистки, и политики. 

Черно-белую обложку украшают 15 женщин, каждая из которых в течение жизни трудилась на благо прогресса, равноправия и боролась с дискриминацией. Герцогиня Сассекская лично отобрала участниц для своего номера. Среди них — актрисы Джейн Фонда и Сальма Хайек, модель Кристи Тарлингтон, активистка Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и трансгендер Лаверна Кокс. Обратите внимание — Маркл для обложки не позирует!

Примечательно, что один слот на снимке остался пустым: вместо очередной звездной героини там имитация зеркала. Это не случайно! Таким образом Меган хочет дать понять читательницам, что каждая женщина способна достичь в жизни колоссальных успехов. 

Кроме того, в новом выпуске журнала появится интервью Меган Маркл с Мишель Обамой. Дружба экс-первой леди США с принцем Гарри завязалась давно, а теперь ей выпала возможность поближе узнать и герцогиню Сассекскую. 

Сама Меган Маркл поделилась эмоциями в Инстаграме: «Быть приглашенным редактором Vogue — это полезный, познавательный и вдохновивший меня опыт. Я глубоко погрузилась в процесс создания номера, работала в течение многих месяцев, и теперь рада, что могу поделиться с вами плодами наших трудов. Огромное спасибо всем друзьям, которые поддержали меня в этом начинании, тратили свои силы и время, помогая мне наполнять страницы журнала. Спасибо, что сказали мне ''да!'' — и отдельная благодарность Эдварду (Эннинфулу, главному редактору. — прим. ред.) за эту замечательную возможность!».

Не остался в стороне и принц Гарри. Он помог супруге в создании номера: герцог Сассекский, подобно профессиональному журналисту, взял интервью у британского антрополога Джейн Гудолл. 

Перейти к обсуждению 4


29 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images.ru, Legion-Media.ru, @edward_enninful, @sussexroyal/Instagram
Теги

Меган Маркл

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Порадовало: Мишель Обама выпал шанс поближе познакомиться с герцогиней сассекской...))),а не наоборот.

  • Для кормящей мамы и герцогини, Меган слишком открыла грудь. Сочувствую БКС :)

  • Гость

    Порадовало: Мишель Обама выпал шанс поближе познакомиться с герцогиней сассекской...))),а не наоборот.

    а то))) ее "аудиенции" даже сама Джоли добивалась))))

  • Как и в Гарриных Инвиктус геймс все организовали другие люди, а она письмо написала, или спичрайтер ее или мужнин, у них речи одинаковые всегда, есть слово "вдохновивший" непременно.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-27 12:17:00
290
А какие могут быть проблемы с переводом? Все прекрасно оплачивается на сайте фспп или на госуслугах. Или Дима наличку хранит в своих трусах и у жены в лифчике?
Дмитрий Тарасов резко прокомментировал слухи о проблемах в связи с неуплатой алиментов
41 Комментариев
Гость 2019-07-27 18:27:00
242
Все у Надежды хорошо) живет в своё удовольствие, воспитывает двух чудесных деток от любимого когда-то мужчины, путешествует, в средствах не нуждается, любимая дочка и сестра! Не нужно ей ничего никому доказывать. Тем более выходить замуж по расчёту, из-за денег, терпеть мужа... как некоторым
Наряд Надежды Михалковой сравнили с «платьем мести» принцессы Дианы
13 Комментариев
Гость 2019-07-26 12:04:00
240
Удивляет, что народ сразу так взял и поверил в «измену». Да она может окончательно ему никогда и не принадлежала вовсе, может расстались уже и она не могла от него избавиться. Он же сам говорит «оскорбила» и «у меня нож всегда с собой». Расправа была быстрая, то есть оскорбила она его сразу же. Сразу! А не встречала «мужа» с распростертыми объятиями. Сразу видно - псих. Изначально можно не распознать, а избавиться потом сложно, полицию тут не привлечёшь - отмашутся, только если место жительства менять, так и то может найти потом, такие часто идут до конца и остановить их может не переезд, а уже более глобальное что-то. Девушку и малышку, оставшуюся без матери, очень жаль. Цензура не пропустит мои слова про данного индивида...
В Подмосковье мужчина из ревности зарезал свою девушку на глазах ее 5-летней дочери
133 Комментариев
Гость 2019-07-27 11:27:00
178
Какие красивые девушки рождаются у нас в России. Сколько нежности,любви в глазах Оксаны. По возрасту она годится многим из нас дочерью или любимой внученькой.Разве тогда вы говорили бы о ней плохо,подсчитывали когда вышла замуж и родила? И,если ей сейчас плохо, неужели это вас веселит?Ведь это наша русская девочка и она нуждается в капельке нашей любви, понимании.Будьте добрее,люди.
«Муж не стал бы так поступать у меня за спиной»: Оксана Воеводина ответила на новости о своем разводе
44 Комментариев
Гость 2019-07-26 14:09:00
142
Поражает, с какой легкостью Лейлу назвали "дурочкой". Женщину, имеющую прекрасное образование, женщину, которая пишет хорошие стихи, издающиеся не только в Азербайджане, женщину, которая занимается большой общественной деятельностью. Даже будучи дочерью президента, вести ту многогранную общественную деятельность, которую ведет Лейла Алиева, необходммо иметь и ум, и образование, и интеллект, и хорошее воспитание.
Бывшая жена Эмина Агаларова вышла на красную дорожку со сломанной рукой
19 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.