Меган Маркл дебютировала в качестве глянцевого журналиста

Сильные женщины, обложка с секретом и пронзительное интервью с экс-первой леди США. Рассказываем, чем интересен сентябрьский выпуск британского Vogue, приглашенным редактором которого выступила Меган Маркл.

Еще в начале этого лета стало известно, что Меган Маркл станет приглашенным редактором британского Vogue. Многие пользователи Сети не были уверены, что герцогиня Сассекская, которой на момент работы над номером была еще беременна, осилит поставленную задачу, однако сентябрьский выпуск легендарного журнала, судя по всему, докажет обратное.

Меган Маркл работала над номером в течение семи месяцев. 28 июля в Инстаграме журнала появилась обложка со слоганом «Силы для перемен». Культовый фотограф Питер Линдберг запечатлел главных героинь, среди которых оказались и актрисы, и активистки, и политики.



Черно-белую обложку украшают 15 женщин, каждая из которых в течение жизни трудилась на благо прогресса, равноправия и боролась с дискриминацией. Герцогиня Сассекская лично отобрала участниц для своего номера. Среди них — актрисы Джейн Фонда и Сальма Хайек, модель Кристи Тарлингтон, активистка Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и трансгендер Лаверна Кокс. Обратите внимание — Маркл для обложки не позирует!



Примечательно, что один слот на снимке остался пустым: вместо очередной звездной героини там имитация зеркала. Это не случайно! Таким образом Меган хочет дать понять читательницам, что каждая женщина способна достичь в жизни колоссальных успехов.

Кроме того, в новом выпуске журнала появится интервью Меган Маркл с Мишель Обамой. Дружба экс-первой леди США с принцем Гарри завязалась давно, а теперь ей выпала возможность поближе узнать и герцогиню Сассекскую.



Сама Меган Маркл поделилась эмоциями в Инстаграме: «Быть приглашенным редактором Vogue — это полезный, познавательный и вдохновивший меня опыт. Я глубоко погрузилась в процесс создания номера, работала в течение многих месяцев, и теперь рада, что могу поделиться с вами плодами наших трудов. Огромное спасибо всем друзьям, которые поддержали меня в этом начинании, тратили свои силы и время, помогая мне наполнять страницы журнала. Спасибо, что сказали мне ''да!'' — и отдельная благодарность Эдварду (Эннинфулу, главному редактору. — прим. ред.) за эту замечательную возможность!».



1 2 3 ... 10 В 2019-м Меган Маркл впервые удалось попробовать свои силы в журналистике

Не остался в стороне и принц Гарри. Он помог супруге в создании номера: герцог Сассекский, подобно профессиональному журналисту, взял интервью у британского антрополога Джейн Гудолл.