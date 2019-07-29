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Жена погибшего Максима Дадашева намерена судиться с рефери, который вел последний бой боксера

23 июля в США скончался российский боец Максим Дадашев. Пока спортивная комиссия расследует подробности инцидента, супруга мужчины сделала свои выводы о случившемся. 
Сабриэль Матиас и Максим Дадашев
Сабриэль Матиас и Максим Дадашев

В ночь на 20 июля в США прошел бой за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации. Все мы знаем о его трагическом исходе — спустя несколько дней в больнице скончался 28-летний Максим Дадашев.  

Россиянин получил столько критических ударов, что уже на ринге у него случился инсульт

Сейчас атлетическая комиссия занята расследованием инцидента. Она намерена установить, кто или что виноваты в смерти боксера. 

Максим Дадашев с женой
Максим Дадашев с женой

Несмотря на то, что специалисты еще не подвели даже предварительные итоги, вдова Дадашева уверена, что ее муж погиб из-за халатности судьи, который вел этот трагический бой. 

«Рефери ни разу не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в ''угол'' врача для осмотра», — написала Елизавета Апушкина в микроблоге погибшего супруга.

Молодая женщина считает, что если бы тренер россиянина не попросил остановить бой, арбитр вызвал бы Дадашева бороться и в финальном 12 раунде. 

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    Супруга Максима Дадашева намерена судиться с организаторами его последнего боя
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«Макс никогда не сдался бы, это его мечта, его жизнь. Именно поэтому на ринге есть рефери. Именно он должен защищать жизнь и здоровье спортсмена, он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесен ущерб, потому что сам спортсмен будет идти до конца», ― резюмировала вдова. 

Апушкина намерена подать в суд на рефери, а также на Атлетическую комиссию штата Мэриленд в целом. По сообщениям портала «СтарХит», к ее иску намерен присоединиться генсек Федерации бокса России Умар Кремлев.

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29 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, @dadashev_m, @dadasheva_e/Instagram

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • очень жаль парня, но суды его уже не вернут(

  • Такое ощущение от этой женщины неприятное, почему-то...

  • Л.

    Такое ощущение от этой женщины неприятное, почему-то...

    Стандартная внешность "жены спортсмена": унитазные зубы, дутые губы, микронос. У покойного мужа в сравнении с ней настоящее, симпатичное, живое лицо...

  • ...но судиться с рефери надо, тут полностью согласна с ней. А то складывается впечатление, что в боксе у всех - звериные сердца(

  • Миллионы долларов сможет отсудить и будет жить не тужить.Рефери ни в чем не виноват, у Дадашева был меннингит, он лежал в больнице и ему врачи сказали, что с боксом надо завязывать. Это было несколько лет назад, а он на это предостережение наплевал. Его тренер бывший об этом писал.Поэтому это чистый бизнес.

  • Жаль Максима, безусловно. Но зарабатывать деньги таким путем и отправлять мужа каждый раз на возможную смерть или на шаг ближе к инвалидности я бы не стала даже в случае крайней нищеты.

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