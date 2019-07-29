Жена погибшего Максима Дадашева намерена судиться с рефери, который вел последний бой боксера

23 июля в США скончался российский боец Максим Дадашев. Пока спортивная комиссия расследует подробности инцидента, супруга мужчины сделала свои выводы о случившемся.

Сабриэль Матиас и Максим Дадашев

В ночь на 20 июля в США прошел бой за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации. Все мы знаем о его трагическом исходе — спустя несколько дней в больнице скончался 28-летний Максим Дадашев.

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Сейчас атлетическая комиссия занята расследованием инцидента. Она намерена установить, кто или что виноваты в смерти боксера.

Максим Дадашев с женой

Несмотря на то, что специалисты еще не подвели даже предварительные итоги, вдова Дадашева уверена, что ее муж погиб из-за халатности судьи, который вел этот трагический бой.

«Рефери ни разу не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в ''угол'' врача для осмотра», — написала Елизавета Апушкина в микроблоге погибшего супруга.



Молодая женщина считает, что если бы тренер россиянина не попросил остановить бой, арбитр вызвал бы Дадашева бороться и в финальном 12 раунде.

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«Макс никогда не сдался бы, это его мечта, его жизнь. Именно поэтому на ринге есть рефери. Именно он должен защищать жизнь и здоровье спортсмена, он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесен ущерб, потому что сам спортсмен будет идти до конца», ― резюмировала вдова.



Апушкина намерена подать в суд на рефери, а также на Атлетическую комиссию штата Мэриленд в целом. По сообщениям портала «СтарХит», к ее иску намерен присоединиться генсек Федерации бокса России Умар Кремлев.

