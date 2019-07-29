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Актер Арми Хаммер показал, как сын сосет пальцы его ног, и стал антигероем соцсетей

32-летний актер Арми Хаммер опубликовал в Инстаграме видео с участием своего сына, которое посчитал невероятно смешным. У подписчиков на этот счет было свое мнение.

Звезда фильмов «Социальная сеть» и «Зови меня своим именем» Арми Хаммер на днях привел своих поклонников в ужас одним единственным видео. В инстаграм-историях актер поделился коротким роликом, на котором его 2-летний сын Форд… облизывает пальцы ног своего знаменитого отца.

«Это ненормально», — произнесла жена актера, журналист Элизабет Чемберс, за кадром. А подпись на видео гласила: «Это продолжается уже семь минут подряд». Как вы понимаете, реакция подписчиков была не самой радужной.

«Арми Хаммер, какого черта ты творишь?», «Никто не хотел это видеть», «Это ужасно», — писали возмущенные пользователи Сети. Супруге актера даже пришлось внести ясность. «Наш сын очень любит играть с ногами других людей, и мы разместили это видео, потому что это была просто шутка. Публикация в Инстаграме была определенно не лучшим шагом с нашей стороны. Я могу заверить вас, что безопасность и благополучие наших детей — наш главный приоритет», — написала Элизабет под опубликованным видео в Инстаграме Perez Hilton.

Это уже не первый раз, когда по Арми Хаммеру проезжаются катком критики. В 2017 году BuzzFeed опубликовал очень странную разоблачительную статью, главный вывод который — карьера актера складывается так хорошо исключительно из-за светлого цвета кожи и связей. А еще, по мнению журналистки издания Энн Хелен Петерсен, Арми как-то не так вел свою страничку в Твиттере — постил мемы, шутил и даже (как он посмел) лайкал посты с БДСМ-тематикой.

Хаммер тогда очень удивился и обратился к девушке через соцсеть: «Может, я просто парень, который очень любит свою работу и отказывается делать что-то другое?» Но ответа актер так и не дождался и в итоге просто удалил свою страницу.

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29 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @armiehammer, @elizabethchambers/Instagram

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4 комментария Добавить комментарий
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  • чем бы дитя не тешилось

  • Может и ничего в этом страшного нет, при условии, что ноги у мужика чистые, просто некоторые вещи надо приберегать только для домашнего архива

  • Да его миллиардерские ноги чистейшие, у них же свой остров. Пацан грызет папины пальцы, ай, паника.

  • На всеобщее обозрение- какая гадость👎

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