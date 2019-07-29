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«Я твой раб»: Гоша Куценко продолжает оказывать одинокой Марии Порошиной поддержку спустя много лет после расставания

Мария Порошина и Гоша Куценко встречались пять лет и расстались сразу после рождения их дочери Полины. Актеры смогли сохранить хорошие отношения и теперь поддерживают друг друга в трудную минуту.
Мария Порошина
Мария Порошина

Мария Порошина и Гоша Куценко познакомились в Щукинском училище, когда были еще начинающими актерами. Между ними практически сразу вспыхнул бурный роман. Страсти были нешуточными — пара встречалась целых пять лет, но вот до ЗАГСа дело так и не дошло. Зато дошло до роддома — Мария родила своему возлюбленному дочку Полину.

А потом случилось страшное: спустя всего три месяца после рождения дочки, Порошина узнала о том, что Куценко изменял ей. Мария не смогла смириться с предательством любимого человека и ушла от него.

«Прошло много времени, и сегодня у меня совершенно иной взгляд. Но на тот момент я сделала все правильно — как велели душа и мое восприятие отношений Ромео и Джульетты. Кто знает, сейчас, может, и поступила бы иначе», — признавалась позже Порошина в интервью для портала Woman’s Day.

Полина Куценко, Гоша Куценко
Полина и Гоша Куценко

Несмотря на все неурядицы, Мария все же простила изменщика ради их общей дочери. Куценко и Порошина смогли стать по-настоящему близкими друзьями. На днях актриса в очередной раз дала понять, что не держит зла на экс-возлюбленного, и поблагодарила его за то, что он всегда рядом.

«Спасибо, что поддерживаешь столько лет спустя. Верный друг и близкий человек», — написала трогательное послание Порошина под архивной фотографией с Куценко.

Гоша в стороне не остался и оставил бывшей супруге комментарий: «Машуля! Я твой раб».

Подписчики принялись умиляться таким теплым отношениям актеров. «Это дорогого стоит, что, спустя годы, человек не перестает уделять внимание», «Какие классные», «Мария, вы хорошего отца выбрали для своей дочери», — писали они в комментариях.

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29 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, @mashaaporoshina, @pol_za, @poroshinamariyamikhaylovna/Instagram
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Мария Порошина, Гоша Куценко

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2 комментария Добавить комментарий
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  • У меня с бывшим тоже отличные отношения, правда, только тогда, когда у него личная жизнь не клеится )))

  • Какая прелесть. Г.Куценко.

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