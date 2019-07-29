«Я твой раб»: Гоша Куценко продолжает оказывать одинокой Марии Порошиной поддержку спустя много лет после расставания

Мария Порошина и Гоша Куценко познакомились в Щукинском училище, когда были еще начинающими актерами. Между ними практически сразу вспыхнул бурный роман. Страсти были нешуточными — пара встречалась целых пять лет, но вот до ЗАГСа дело так и не дошло. Зато дошло до роддома — Мария родила своему возлюбленному дочку Полину.
А потом случилось страшное: спустя всего три месяца после рождения дочки, Порошина узнала о том, что Куценко изменял ей. Мария не смогла смириться с предательством любимого человека и ушла от него.
«Прошло много времени, и сегодня у меня совершенно иной взгляд. Но на тот момент я сделала все правильно — как велели душа и мое восприятие отношений Ромео и Джульетты. Кто знает, сейчас, может, и поступила бы иначе», — признавалась позже Порошина в интервью для портала Woman’s Day.
Несмотря на все неурядицы, Мария все же простила изменщика ради их общей дочери. Куценко и Порошина смогли стать по-настоящему близкими друзьями. На днях актриса в очередной раз дала понять, что не держит зла на экс-возлюбленного, и поблагодарила его за то, что он всегда рядом.
«Спасибо, что поддерживаешь столько лет спустя. Верный друг и близкий человек», — написала трогательное послание Порошина под архивной фотографией с Куценко.
Гоша в стороне не остался и оставил бывшей супруге комментарий: «Машуля! Я твой раб».
Подписчики принялись умиляться таким теплым отношениям актеров. «Это дорогого стоит, что, спустя годы, человек не перестает уделять внимание», «Какие классные», «Мария, вы хорошего отца выбрали для своей дочери», — писали они в комментариях.