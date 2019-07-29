«Я твой раб»: Гоша Куценко продолжает оказывать одинокой Марии Порошиной поддержку спустя много лет после расставания

Мария Порошина и Гоша Куценко встречались пять лет и расстались сразу после рождения их дочери Полины. Актеры смогли сохранить хорошие отношения и теперь поддерживают друг друга в трудную минуту.

Мария Порошина

Мария Порошина и Гоша Куценко познакомились в Щукинском училище, когда были еще начинающими актерами. Между ними практически сразу вспыхнул бурный роман. Страсти были нешуточными — пара встречалась целых пять лет, но вот до ЗАГСа дело так и не дошло. Зато дошло до роддома — Мария родила своему возлюбленному дочку Полину.

А потом случилось страшное: спустя всего три месяца после рождения дочки, Порошина узнала о том, что Куценко изменял ей. Мария не смогла смириться с предательством любимого человека и ушла от него.

«Прошло много времени, и сегодня у меня совершенно иной взгляд. Но на тот момент я сделала все правильно — как велели душа и мое восприятие отношений Ромео и Джульетты. Кто знает, сейчас, может, и поступила бы иначе», — признавалась позже Порошина в интервью для портала Woman’s Day.

Полина и Гоша Куценко

Несмотря на все неурядицы, Мария все же простила изменщика ради их общей дочери. Куценко и Порошина смогли стать по-настоящему близкими друзьями. На днях актриса в очередной раз дала понять, что не держит зла на экс-возлюбленного, и поблагодарила его за то, что он всегда рядом.

«Спасибо, что поддерживаешь столько лет спустя. Верный друг и близкий человек», — написала трогательное послание Порошина под архивной фотографией с Куценко.

Гоша в стороне не остался и оставил бывшей супруге комментарий: «Машуля! Я твой раб».

1 2 3 4 5 6 7 Гоша Куценко и Мария Порошина так и не дошли до ЗАГСа

Подписчики принялись умиляться таким теплым отношениям актеров. «Это дорогого стоит, что, спустя годы, человек не перестает уделять внимание», «Какие классные», «Мария, вы хорошего отца выбрали для своей дочери», — писали они в комментариях.