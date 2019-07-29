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Тимати об L’One: «Он забыл, кем был до Black Star. Его выселяли из квартиры»

Основатель лейбла Black Star Тимати прокомментировал потери в их рядах и рассказал, как теперь относится к Егору Криду и L'One.
Егор Крид, Тимати
Егор Крид и Тимати

Редкий случай — бизнесмен всея Руси, мистер Black Star пришел на «Авторадио», чтобы пообщаться с журналистами. Конечно, спрашивали о Егоре Криде и Леване Горозия (aka L’One), которые с марта перестали быть артистами лейбла Black Star.

О Криде Тимати отзывался с большим уважением и даже признавал, что недооценил музыканта в самом начале его карьеры. «Первые два с половиной года я вообще не воспринимал Егора Крида, приходил к Пашу и говорил: ''Он тащит компанию в минус, песни не срабатывают''. Пашу говорил: ''Давай подождем. Дай три месяца''. Вскоре мне показали песню ''Самая самая'', в которую я тоже сначала не поверил. Но Пашу сказал: ''Давай снимем клип. Если он не стрельнет — то все''. И как только вышла ''Самая самая'', Егор уже не останавливался и шел наверх», — рассказал Тимур Ильдарович, но при этом отметил, что сейчас пока не видит ничего нового в творчестве своего бывшего подопечного. 

Егор Крид
Егор Крид
«Я не могу выделить чего-то новаторского. По инерции идет тот вектор, который был запущен. Когда он выпустит альбом, мы услышим новые грани. У Егора хорошо получается делать то, что он делает», — сказал Тимати.

А вот в адрес Левана Тимати не произнес ни одного хорошего слова (и даже по имени его ни разу не назвал). На вопрос «Что ты можешь сказать по поводу L’One, есть ли у него шансы сохранить свой псевдоним?» Тимати ответил достаточно резко: «Люди очень быстро забывают, когда они приходили без денег, без шансов, голодные, когда их выселяли из квартиры, просили о помощи. Артист, о котором мы говорим, пришел и сказал: ''Меня через неделю выселяют из квартиры, мне бы денег на три месяца и закрыть студию''. Ребята вообще не понимали, зачем он нужен. Но я предоставил ему шанс. С первого альбома у него все стало получаться. К концу контракта люди это забывают».

L'One
L'One

Более того, Тимати объяснил слушателям: он не дружит ни с кем из артистом лейбла, их связывают исключительно рабочие отношения. Многие, по словам рэпера, этого не понимают, поэтому и ведут себя так панибратски, бегают по интервью и пытаются поймать хайп на конфликте с Black Star. «А я просто сижу и жду, когда вопросы будут закрываться в правовом поле», — уточнил Юнусов.

Напоследок Тимати пообещал, что после суда с Леваном, который состоится в сентябре, он даст «развернутое интервью, в котором расскажет другую сторону этой истории. Многие люди будут удивлены услышать о поведении тех или иных артистов. Ой, мне много есть, что рассказать». Ждем!

Напомним, в июне Леван заявил, что лейбл Black Star хочет запретить ему исполнять свои хиты под именем L’One, и вскоре обратился в суд, чтобы решить все вопросы при помощи юристов. 

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29 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @pashuofficial, @timatiofficial/Instagram
Теги

Егор Крид, Тимати, L'One

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  • И решётку видимо пригрел на сердце, когда идти было некуда бедной)

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