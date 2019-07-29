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Анастасия Тарасова хвалится, что на отдыхе прочла целых 6 женских романов

25-летняя модель Анастасия Тарасова даже на отдыхе не расстается с книгами. Молодая мама призналась, что за время римских каникул успела прочитать шесть романов известной писательницы. 

Анастасия Тарасова все свое время старается посвящать семье и воспитанию годовалой дочери Миланы. График у молодой мамы довольно насыщенный: то занимается планированием детского праздника, то сопровождает мужа за границу... Казалось бы, при таком темпе жизни некогда и книгу взять в руки! Однако Анастасия Тарасова доказывает, что для современной мамы нет ничего невозможного.

За время многочисленных путешествий модель полюбила читать. В своих инстаграм-историях 29 июля Анастасия призналась, что в период римских каникул успела «проглотить» целых 6 сентиментальных романов Сары Джио, известной американской писательницы. 

А теперь Тарасова принялась за научпоп — следующим книжным бестселлером, который выбрала для себя модель, стала нашумевшая «Хочу и буду» Михаила Лабковского. Похоже, Анастасия устала от любовных романов и решила перейти к углубленному изучению женской психологии.

В инстаграм-истории модель поделилась, что в восторге от чтения и не собирается сокращать темпы.

Неизвестно, за какие произведения Анастасия Тарасова примется после «Хочу и буду», но, судя по всему, скоро ее подписчиков ожидает авторский топ лучших книг на лето. С нетерпением ждем!

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29 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @kostenko.94/Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко)

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Как вы надоели, честное слово!

  • вот это достижение!

  • Гость

    вот это достижение!

    Нобелевская премия гарантирована.🤔

  • Да уж.. Димасик на жену мало обращает внимания.. принеси, подай..не мешай) пришлось даже книги читать😁

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