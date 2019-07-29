Анастасия Тарасова хвалится, что на отдыхе прочла целых 6 женских романов

25-летняя модель Анастасия Тарасова даже на отдыхе не расстается с книгами. Молодая мама призналась, что за время римских каникул успела прочитать шесть романов известной писательницы.

Анастасия Тарасова все свое время старается посвящать семье и воспитанию годовалой дочери Миланы. График у молодой мамы довольно насыщенный: то занимается планированием детского праздника, то сопровождает мужа за границу... Казалось бы, при таком темпе жизни некогда и книгу взять в руки! Однако Анастасия Тарасова доказывает, что для современной мамы нет ничего невозможного.

За время многочисленных путешествий модель полюбила читать. В своих инстаграм-историях 29 июля Анастасия призналась, что в период римских каникул успела «проглотить» целых 6 сентиментальных романов Сары Джио, известной американской писательницы.



А теперь Тарасова принялась за научпоп — следующим книжным бестселлером, который выбрала для себя модель, стала нашумевшая «Хочу и буду» Михаила Лабковского. Похоже, Анастасия устала от любовных романов и решила перейти к углубленному изучению женской психологии.



1 2 3 ... 10 В последнее время Анастасия Тарасова часто путешествует

В инстаграм-истории модель поделилась, что в восторге от чтения и не собирается сокращать темпы.



Неизвестно, за какие произведения Анастасия Тарасова примется после «Хочу и буду», но, судя по всему, скоро ее подписчиков ожидает авторский топ лучших книг на лето. С нетерпением ждем!