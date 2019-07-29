Наташа Королева удалила свое полностью голое фото, заменив его на снимок из ванны

«Максимальное оголение» — кажется, такой девиз избрала для своего Инстаграма 46-летняя Наташа Королева. На днях знаменитость удалила нашумевшую «голую» фотографию, а вместо этого опубликовала более «скромный» снимок из ванны.

После скандала с «украденным» фото Светланы Лободы, Наташа Королева выложила в своем Инстаграме кадр, на котором предстала абсолютно обнаженной. Фотография мгновенно наделала шуму, но многие поклонники не оценили смелости 46-летней звезды. Несмотря на волну критики и недоумения, певица не стала удалять провокационное фото, однако сделала это чуть позже.



28 июля фолловеры заметили, что из аккаунта артистки исчез ее «голый» снимок.

В интервью «Комсомольской правде» Наташа Королева призналась, что удалила этот фото намеренно. «Оно не подходило к моей ленте — в общем контексте выглядело странно. Поэтому пришлось удалить. Так как я тогда психанула, а завела меня Света Лобода на эту историю. Ну а мое цирковое прошлое дает о себе знать... Поэтому я смогла сделать этот кадр. Хотела запустить челендж: кому слабо...», — призналась певица.



Королева была уверена, что коллеги по цеху поддержат ее начинание и выложат в своих соцсетях аналогичные снимки. Однако звезды не торопились последовать примеру смелой артистки. Вероятно, не всем по силам выдержать стойку на голове. Сама Королева призналась, что это совсем непросто и фотосессия заняла у нее около двадцати минут.



1 2 3 ... 10 На днях Наташа Королева опубликовала очередную обнаженную фотографию

Однако поклонники недолго расстраивались из-за удаленного кадра. Вместо него Наташа Королева разместила в своем Инстаграме новый снимок, на котором предстала лежащей в ванне.