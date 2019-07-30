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Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск

Супруг 41-летней певицы Жасмин, предприниматель Илан Шор, объвлен в розыск за незаконный выезд с территории Молдавии.

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, мужа певицы Жасмин. Об этом сообщается на сайте МВД республики.

Все дело в том, что два года назад политика и предпринимателя обвинили в хищении трех миллиардов долларов из банка Молдавии и приговорили к 7,5 годам лишения свободы. 32-летний Шор смог обжаловать решение и тюремное заключение заменили на запрет покидать территорию Молдавии. Илан, по неизвестным причинам, этот запрет нарушил.

Сейчас мужа Жасмин разыскивает полиция, а по поводу его незаконного выезда заведено уголовное дело. Певица пока никак не комментирует ситуацию.

Ранее Жасмин рассказывала, что при малейшей возможности старается приехать к супругу. «В Кишиневе у нас много друзей, которые всегда ждут. Даже есть свой чат, постоянно читаю там: ''Мама Львовна, когда приедешь?'' Устраиваем посиделки, играем в нарды, лото. Там другой мир. Сразу вспоминаю родной Дербент — кругом спокойствие, люди ходят в гости, когда захотят. Илан, когда прилетаю, обязательно устраивает свидание. Конфетно-букетный период до сих пор не закончился», — делилась Жасмин со «СтарХитом».

Жасмин и Илан воспитывают двоих общих детей — дочь Маргариту и сына Мирона, а также сына от первого брака певицы Михаила.

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30 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, DUMITRU DORU/EPA/TASS, @jasmin/Instagram
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Певица Жасмин

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Мужа объявили в международный розыск, а жена как ни в чем не бывало ходит на звездные тусовки как на работу, тратит наворованные деньги и говорит, что супруга оклеветали. Высокие отношения, шо уж там

  • Помнится лет 7 назад у неё каждую неледю новый хит выходил и крутился безостановочно по всем муз.каналам..Хвасталась в передачах сумками за несколько тысяч евро,машинами нереальной стоимости..теперь то понятно..за все заплатил бедный народ Молдавии

  • Ужас. Вот такие воры живут и как ни в чем не бывало себя отлично чувствуют. Нашли у кого воровать - Молдавии, где и так уровень жизни слабый...

  • Прекрасно( достойнейшие представители "илиты"(

  • У неё в голове вакуум не может думающий человек такое говорить, так себя вести и приезжать на похороны к началовой , чтобы похвастаться машиной

  • И не посадят, Жасмин не просто так дружит с влиятельными людьми и они с ней конечно не просто так. Наворовал очень много и все это знают. Сколько он вложил в бездарную певицу денег, кто ее вообще слушает или слушал.

  • Как можно обжаловать 7 лет тюрьмы?!!! Пусть сидит 7+побег! Молдавию и так с давних времён постоянно обкрадывают, полный бардак! А Жасмин пусть едет в Кишинёв и поёт там благотворительно!

  • Мне больше интересно, как человека под домашним арестом могли выпустить из страны??? То есть я сбегу из тюрьмы и свободно пересеку границу? Он ведь тоже заключённый, только дома, в стране

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