Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск

Супруг 41-летней певицы Жасмин, предприниматель Илан Шор, объвлен в розыск за незаконный выезд с территории Молдавии.

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, мужа певицы Жасмин. Об этом сообщается на сайте МВД республики.

Все дело в том, что два года назад политика и предпринимателя обвинили в хищении трех миллиардов долларов из банка Молдавии и приговорили к 7,5 годам лишения свободы. 32-летний Шор смог обжаловать решение и тюремное заключение заменили на запрет покидать территорию Молдавии. Илан, по неизвестным причинам, этот запрет нарушил.

Сейчас мужа Жасмин разыскивает полиция, а по поводу его незаконного выезда заведено уголовное дело. Певица пока никак не комментирует ситуацию.

Ранее Жасмин рассказывала, что при малейшей возможности старается приехать к супругу. «В Кишиневе у нас много друзей, которые всегда ждут. Даже есть свой чат, постоянно читаю там: ''Мама Львовна, когда приедешь?'' Устраиваем посиделки, играем в нарды, лото. Там другой мир. Сразу вспоминаю родной Дербент — кругом спокойствие, люди ходят в гости, когда захотят. Илан, когда прилетаю, обязательно устраивает свидание. Конфетно-букетный период до сих пор не закончился», — делилась Жасмин со «СтарХитом».

1 2 3 4 5 6 7 Супруга певицы Жасмин объявили в международный розыск

Жасмин и Илан воспитывают двоих общих детей — дочь Маргариту и сына Мирона, а также сына от первого брака певицы Михаила.