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Эксперт уверен, что у Меган Маркл «синдром американской жены»

Королевский эксперт Эллисон Пирсон считает: герцог и герцогиня Сассекские потратили баснословные деньги на ремонт их семейного гнездышка из-за того, что у Меган «синдром американской жены».
Меган Маркл
Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри в июне этого года столкнулись с локомотивом критики из-за того, что потратили 2,4 млн фунтов на ремонт Фрогмор-хауса.

Обозреватель издания Telegraph Эллисон Пирсон уверена: все дело в том, что у Меган «синдром американской жены», передает портал Express.co.uk.

Пирсон описала людей, страдающих этим синдромом, так: это женщины, которые переезжают из США в Великобританию, считают местное жилье«странным» и приступают к полной его реконструкции. «Американцы привыкли к душам с сильным напором воды, полам с подогревом, гардеробным и прачечным комнатам, спортивным залам и погребам, домашним кинотеатрам и студиям йоги, которые считаются нормой», — говорит Пирсон.

Меган Маркл, принц Гарри, принц Уильям, Кейт Миддлтон
Меган Маркл, принц Гарри, принц Уильям, Кейт Миддлтон

Также эксперт добавила, что Меган скоро сможет привыкнуть к новой жизни в Лондоне  и синдром постепенно сойдет на нет.

Отметим, что британцы возмущались из-за ремонта Форгмор-хауса справедливо. Во-первых, изначально представители королевской семьи заявляли, что на ремонт уйдет сумма в два раза меньше; во-вторых, деньги на ремонт герцог и герцогиня взяли из суверенного гранта королевы Елизаветы II, который формируется из налогов. 

Грэм Смит, основатель организации «Республика», которая ратует за упразднение монархии, прокомментировал ситуацию так: «Пока в школах и больницах идут сокращения, Британия не может позволить себе тратить такие деньги на королевскую семью. И все равно мы запросто выбрасываем 2,4 миллиона фунтов на новый дом для Гарри».

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30 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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3 комментария Добавить комментарий
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  • она хочет жить красиво и богато, вроде нормально. Другое дело на чьи деньги?

  • Британское жильё действительно странное, даже на взгляд русской женщины, типа меня, что уж там про бывшую актрису из Калифорнии говорить) Дома в Лондоне, по большей части старинные, поэтому из всех окон дует, зимой очень холодно в домах, все мёрзнут и считают это нормой: «зима ведь, значит надо ходить в свитерах и спать с грелкой» - искренне считают местные. Вода еле бежит, обогрев очень дорого стоит, ванну принять - это роскошь. И ещё до кучи всего. Я бы тоже реконструировала все полностью. А Маркл вообще американка, а они очень привыкшие к комфорту и большим площадям.

  • Гость

    Британское жильё действительно странное, даже на взгляд русской женщины, типа меня, что уж там про бывшую актрису из Калифорнии говорить) Дома в Лондоне, по большей части старинные, поэтому из всех окон дует, зимой очень холодно в домах, все мёрзнут и считают это нормой: «зима ведь, значит надо ходить в свитерах и спать с грелкой» - искренне считают местные. Вода еле бежит, обогрев очень дорого стоит, ванну принять - это роскошь. И ещё до кучи всего. Я бы тоже реконструировала все полностью. А Маркл вообще американка, а они очень привыкшие к комфорту и большим площадям.

    у нее вообще своего жилья никогда не было. Так что не надо.

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