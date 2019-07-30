Эксперт уверен, что у Меган Маркл «синдром американской жены»

Королевский эксперт Эллисон Пирсон считает: герцог и герцогиня Сассекские потратили баснословные деньги на ремонт их семейного гнездышка из-за того, что у Меган «синдром американской жены».

Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри в июне этого года столкнулись с локомотивом критики из-за того, что потратили 2,4 млн фунтов на ремонт Фрогмор-хауса.

Обозреватель издания Telegraph Эллисон Пирсон уверена: все дело в том, что у Меган «синдром американской жены», передает портал Express.co.uk.

Пирсон описала людей, страдающих этим синдромом, так: это женщины, которые переезжают из США в Великобританию, считают местное жилье«странным» и приступают к полной его реконструкции. «Американцы привыкли к душам с сильным напором воды, полам с подогревом, гардеробным и прачечным комнатам, спортивным залам и погребам, домашним кинотеатрам и студиям йоги, которые считаются нормой», — говорит Пирсон.

Меган Маркл, принц Гарри, принц Уильям, Кейт Миддлтон

Также эксперт добавила, что Меган скоро сможет привыкнуть к новой жизни в Лондоне и синдром постепенно сойдет на нет.

Отметим, что британцы возмущались из-за ремонта Форгмор-хауса справедливо. Во-первых, изначально представители королевской семьи заявляли, что на ремонт уйдет сумма в два раза меньше; во-вторых, деньги на ремонт герцог и герцогиня взяли из суверенного гранта королевы Елизаветы II, который формируется из налогов.



Грэм Смит, основатель организации «Республика», которая ратует за упразднение монархии, прокомментировал ситуацию так: «Пока в школах и больницах идут сокращения, Британия не может позволить себе тратить такие деньги на королевскую семью. И все равно мы запросто выбрасываем 2,4 миллиона фунтов на новый дом для Гарри».

