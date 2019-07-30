Пользователи Сети атакуют Стасю Милославскую в Инстаграме и требуют «вернуть Петрова Старшенбаум»

Стася Милославкая наверняка не ожидала, что ее отношения с Александром Петровым выльются в очередную часть всероссийского Инстаграм-флешмоба. От актрисы требуют вернуть Петрова Старшенбаум.

Ирина Старшенбаум и Александр Петров

Леди Гага может выдохнуть: все те, кто требовал вернуть Брэдли Купера Ирине Шейк в ее Инстаграме, нашли новую жертву.

Брэдли Купер, Ирина Шейк, Леди Гага

Под раздачу попала молодая актриса Стася Милославская, которая, как пишут СМИ, увела актера всея Руси Александра Петрова от Ирины Старшенбаум.

Конечно, в ее Инстаграме комментариев не так много, как у ее заморской коллеги по несчастью, но они не менее красочные. Фолловеры требуют «положить Петрова, откуда взяла». «Насмотрятся на всяких Гаг и тоже с чужими мужиками начинают шалалакать, срамота», «Петрова на базу», «Сама вернешь или по старой схеме — мыло в огород?», «Вы знаете Руса?», «Тетя, верни Петрова», — писали креативные «халаты» (так называют подписчиков канала о сплетнях @gufssister, которые и начали всероссийский флешмоб «Напиши Гаге»). А кто-то по старой схеме просто начал просить рецепт борща и пирожков.

Стася Милославская

Напомним, 29 июля в Сети появилась информация о том, что Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум после четырех лет отношений и помолвки из-за Стаси Милославской.

1 2 3 4 5 6 7 Пользователи Сети перекинулись с Леди Гаги на российскую знаменитость

Со Стасей Петров познакомился на съемках — актеры были заняты в проекте «Стрельцов». Александр играл звезду советского футбола Эдуарда Стрельцова, Стася — его жену Аллу. Роман, как говорят инсайдеры, продолжается уже несколько месяцев.