Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Пользователи Сети атакуют Стасю Милославскую в Инстаграме и требуют «вернуть Петрова Старшенбаум»

Стася Милославкая наверняка не ожидала, что ее отношения с Александром Петровым выльются в очередную часть всероссийского Инстаграм-флешмоба. От актрисы требуют вернуть Петрова Старшенбаум.
Ирина Старшенбаум, Александр Петров
Ирина Старшенбаум и Александр Петров

Леди Гага может выдохнуть: все те, кто требовал вернуть Брэдли Купера Ирине Шейк в ее Инстаграме, нашли новую жертву.

Брэдли Купер, Ирина Шейк, Леди Гага
Брэдли Купер, Ирина Шейк, Леди Гага

Под раздачу попала молодая актриса Стася Милославская, которая, как пишут СМИ, увела актера всея Руси Александра Петрова от Ирины Старшенбаум.

Конечно, в ее Инстаграме комментариев не так много, как у ее заморской коллеги по несчастью, но они не менее красочные. Фолловеры требуют «положить Петрова, откуда взяла». «Насмотрятся на всяких Гаг и тоже с чужими мужиками начинают шалалакать, срамота», «Петрова на базу», «Сама вернешь или по старой схеме — мыло в огород?», «Вы знаете Руса?», «Тетя, верни Петрова», — писали креативные «халаты» (так называют подписчиков канала о сплетнях @gufssister, которые и начали всероссийский флешмоб «Напиши Гаге»). А кто-то по старой схеме просто начал просить рецепт борща и пирожков.

Стася Милославская
Стася Милославская

Напомним, 29 июля в Сети появилась информация о том, что Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум после четырех лет отношений и помолвки из-за Стаси Милославской.

Со Стасей Петров познакомился на съемках — актеры были заняты в проекте «Стрельцов». Александр играл звезду советского футбола Эдуарда Стрельцова, Стася — его жену Аллу. Роман, как говорят инсайдеры, продолжается уже несколько месяцев.

Перейти к обсуждению 5


30 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @milostasii, @starshenbaum/Instagram
Теги

Александр Петров, Ирина Старшенбаум

Реклама

5 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Мне кажется это уже несмешно

  • Людям заняться нечем...

  • Она безумно похожа на дэйзи из звездных войн

  • Спутала ее с Ершовой из «звоните Дикаприо», настолько незапоминающееся лицо и типаж)

  • Родственница Жоржа Милославского?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-27 12:17:00
290
А какие могут быть проблемы с переводом? Все прекрасно оплачивается на сайте фспп или на госуслугах. Или Дима наличку хранит в своих трусах и у жены в лифчике?
Дмитрий Тарасов резко прокомментировал слухи о проблемах в связи с неуплатой алиментов
41 Комментариев
Гость 2019-07-27 18:27:00
242
Все у Надежды хорошо) живет в своё удовольствие, воспитывает двух чудесных деток от любимого когда-то мужчины, путешествует, в средствах не нуждается, любимая дочка и сестра! Не нужно ей ничего никому доказывать. Тем более выходить замуж по расчёту, из-за денег, терпеть мужа... как некоторым
Наряд Надежды Михалковой сравнили с «платьем мести» принцессы Дианы
13 Комментариев
Гость 2019-07-26 12:04:00
240
Удивляет, что народ сразу так взял и поверил в «измену». Да она может окончательно ему никогда и не принадлежала вовсе, может расстались уже и она не могла от него избавиться. Он же сам говорит «оскорбила» и «у меня нож всегда с собой». Расправа была быстрая, то есть оскорбила она его сразу же. Сразу! А не встречала «мужа» с распростертыми объятиями. Сразу видно - псих. Изначально можно не распознать, а избавиться потом сложно, полицию тут не привлечёшь - отмашутся, только если место жительства менять, так и то может найти потом, такие часто идут до конца и остановить их может не переезд, а уже более глобальное что-то. Девушку и малышку, оставшуюся без матери, очень жаль. Цензура не пропустит мои слова про данного индивида...
В Подмосковье мужчина из ревности зарезал свою девушку на глазах ее 5-летней дочери
133 Комментариев
Гость 2019-07-27 11:27:00
178
Какие красивые девушки рождаются у нас в России. Сколько нежности,любви в глазах Оксаны. По возрасту она годится многим из нас дочерью или любимой внученькой.Разве тогда вы говорили бы о ней плохо,подсчитывали когда вышла замуж и родила? И,если ей сейчас плохо, неужели это вас веселит?Ведь это наша русская девочка и она нуждается в капельке нашей любви, понимании.Будьте добрее,люди.
«Муж не стал бы так поступать у меня за спиной»: Оксана Воеводина ответила на новости о своем разводе
44 Комментариев
Гость 2019-07-26 14:09:00
142
Поражает, с какой легкостью Лейлу назвали "дурочкой". Женщину, имеющую прекрасное образование, женщину, которая пишет хорошие стихи, издающиеся не только в Азербайджане, женщину, которая занимается большой общественной деятельностью. Даже будучи дочерью президента, вести ту многогранную общественную деятельность, которую ведет Лейла Алиева, необходммо иметь и ум, и образование, и интеллект, и хорошее воспитание.
Бывшая жена Эмина Агаларова вышла на красную дорожку со сломанной рукой
19 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.