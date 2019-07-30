Эмин Агаларов и Алексей Чумаков представили долгожданный дуэт

Во время фестиваля «Жара» зрители услышали много музыкальных новинок. Одна из них — совместная композиция создателя фестиваля Эмина Агаларова и Алексея Чумакова «У края пропасти».

Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук и Эмин Агаларов

Незадолго до начала 4-го фестиваля «Жара» в Баку Эмин Агаларов и Алексей Чумаков заинтриговали поклонников тем, что готовят сюрприз. Как оказалось, старые друзья записали совместную песню «У края пропасти».

Знаменитости признались, что давно хотели создать совместный трек.

В своем микроблоге Алексей рассказал, что давно предлагал приятелю несколько написанных им песен, но Эмин отказывался, ожидая чего-то «особенного».

Когда же Чумаков написал «У края пропасти», то сразу понял — их дуэту наконец-таки быть!

«Как только родилась песня, я решил сразу показать ее Эмину. Я понял, что это будет именно дуэт, и очень хороший. Мы не часто признаем свои ошибки, а потом сильно жалеем о том, что не сказали, что не остановили, что отпустили. Остается только воспоминание и песня нашей души», — сказал певец журналистам на фестивале «Жара».

1 2 3 ... 8 Алексей Чумаков и Эмин Агаларов представили совместную песню

Эмин Агаларов и Алексей Чумаков (все хиты исполнителя можно посмотреть здесь) представили композицию во время открытия фестиваля. После этого она появилась в свободном доступе на всех музыкальных площадках. Кроме того, знаменитости выпустили еще и караоке-версию «У края пропасти» для самых творческих слушателей.



А вам понравилась новая песня исполнителей?