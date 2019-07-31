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Принцесса Хайя впервые появилась на публике после побега от мужа

После переезда 45-летней жены премьер-министра ОАЭ в Великобританию прошло около месяца. 30 июля принцесса Хайя  появилась в здании лондонского суда, чтобы дать старт одному из самых громких разводов последних лет. 

30 июля принцесса Хайя предстала перед судом Великобритании, чтобы решить, с кем же останутся жить двое детей — сын Зайед и дочерь Аль Джалила — от премьер-министра Дубая. Напомним, что супруга шейха сбежала от мужа, опасаясь за собственную жизнь и судьбу своих наследников.

Принцесса Хайя просила рассматривать ее дело не как простой бракоразводный процесс: по ее словам жить с супругом было невыносимо, ведь он применял бытовое насилие. Шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум не подтвердил заявления сбежавшей жены, однако потребовал от правительства Великобритании немедленно вернуть его детей домой.

Британская корона на это не пошла: вместо этого пригласила шейха (или его официального представителя) участвовать в слушании, которое состоялось вчера.

В здании суда принцесса появилась в строгом белоснежном платье, дополнив свой образ бриллиантовыми серьгами и дизайнерской сумочкой. Компанию ей составила баронесса Фиона Шеклтон, специалист по бракоразводным процессам, получившая прозвище «стальная магнолия». Именно Шеклтон в свое время занималась разводом принца Чарльза с леди Ди, а также тяжбой Пола Маккартни и Хизер Миллс. 

Фиона Шеклтон и принцесса Хайя
Фиона Шеклтон и принцесса Хайя

Шейх на заседание не явился, однако отправил своего адвоката Элен Уорд, которая помогала в разводе Мадонне.

Принцесса Хайя потребовала от суда защиты одного из ее детей от растления в связи с необходимостью — вероятно, по традициям Эмиратов — принудительного вступления в брак. Кроме того, она объяснила, что побудило ее сбежать из страны. Супруга эмира поведала, что к столь радикальному шагу ее подтолкнула раскрывшаяся правда об издевательствах, которым подверглась дочь шейха Латифа.

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    Хайя бинт аль-Хусейн — единокровная сестра нынешнего короля Иордании Абдаллы II
    Смотреть галерею

Пока неизвестно, какое решение примет суд, ведь в запутанном деле выслушаны еще не все стороны. Однако уже известно, что Великобритания официально взяла под опеку двоих детей Хайи: это означает, что никакие важные решения относительно будущего Зайеда и Аль Джалилы без решений английского суда невозможны.

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31 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, East News

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ого, как жестко. Растление путем выдачи замуж. По сути вызов исламским традициям.

  • ну и здоровенные ноги

  • Гость

    ну и здоровенные ноги

    Каким бы зверем не был шейх, но голодом супругу он не морил.

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