Меган Маркл выпустит собственную линию одежды

Кажется, Меган Маркл готова полностью изменить представление об обязанностях королевской особы! В сентябрьском выпуске британского Vogue герцогиня сообщила, что начала сотрудничество с известным масс-маркет брендом Marks&Spencer.

Меган Маркл

Совсем скоро в продажу поступит новый выпуск журнала Vogue, приглашенным редактором которого стала 37-летняя Меган Маркл.

Герцогиня трудилась над созданием журнала во время беременности — работа над этим проектом заняла у нее семь месяцев.

В скором времени фанаты британской королевской семьи смогут купить не только журнал, созданный при участии Меган, но и одежду, придуманную Маркл.

Герцогиня анонсировала свою коллаборацию с демократичным брендом Marks&Spencer.

В рамках сотрудничества с маркой супруга принца Гарри выпустит линию женской деловой одежды, а также поддержит подопечных фонда Smart Works, с которым сотрудничает уже несколько месяцев.

Кстати, как и многие знаменитости, сама Меган является поклонницей британского бренда. Она не раз появлялась на публике в вещах Marks&Spencer, а подражательницы в считанные минуты сметали подобные блузки, платья и свитера с полок магазинов.

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На данный момент неизвестно, когда коллекция Меган поступит в бутики. К тому же непонятно, в каких странах выйдет линия ее одежды. Остается надеяться, что россиянки тоже смогут приобрести вещи, созданные при участии герцогини.