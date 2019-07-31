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Меган Маркл выпустит собственную линию одежды

Кажется, Меган Маркл готова полностью изменить представление об обязанностях королевской особы! В сентябрьском выпуске британского Vogue герцогиня сообщила, что начала сотрудничество с известным масс-маркет брендом Marks&Spencer. 
Меган Маркл
Меган Маркл

Совсем скоро в продажу поступит новый выпуск журнала Vogue, приглашенным редактором которого стала 37-летняя Меган Маркл. 

Герцогиня трудилась над созданием журнала во время беременности — работа над этим проектом заняла у нее семь месяцев. 

В скором времени фанаты британской королевской семьи смогут купить не только журнал, созданный при участии Меган, но и одежду, придуманную Маркл. 

Меган Маркл
 

Герцогиня анонсировала свою коллаборацию с демократичным брендом Marks&Spencer. 

В рамках сотрудничества с маркой супруга принца Гарри выпустит линию женской деловой одежды, а также поддержит подопечных фонда Smart Works, с которым сотрудничает уже несколько месяцев. 

Кстати, как и многие знаменитости, сама Меган является поклонницей британского бренда. Она не раз появлялась на публике в вещах Marks&Spencer, а подражательницы в считанные минуты сметали подобные блузки, платья и свитера с полок магазинов. 

На данный момент неизвестно, когда коллекция Меган поступит в бутики. К тому же непонятно, в каких странах выйдет линия ее одежды. Остается надеяться, что россиянки тоже смогут приобрести вещи, созданные при участии герцогини. 

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31 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Вот ведь что принадлежность в БКС делает .... кому б она была нужна, коли принц Гарри б на нее не позарился((

  • деньги зарабатывает на хайпе. брак с принцем может и не вечен, ковать железо нужно пока горячо. и это все, что нужно знать о Меган)

  • Правильная тактика

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