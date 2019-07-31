Меган Маркл выпустит собственную линию одежды

Совсем скоро в продажу поступит новый выпуск журнала Vogue, приглашенным редактором которого стала 37-летняя Меган Маркл.
В скором времени фанаты британской королевской семьи смогут купить не только журнал, созданный при участии Меган, но и одежду, придуманную Маркл.
Герцогиня анонсировала свою коллаборацию с демократичным брендом Marks&Spencer.
Кстати, как и многие знаменитости, сама Меган является поклонницей британского бренда. Она не раз появлялась на публике в вещах Marks&Spencer, а подражательницы в считанные минуты сметали подобные блузки, платья и свитера с полок магазинов.
На данный момент неизвестно, когда коллекция Меган поступит в бутики. К тому же непонятно, в каких странах выйдет линия ее одежды. Остается надеяться, что россиянки тоже смогут приобрести вещи, созданные при участии герцогини.