Убийца 24-летней модели Екатерины Караглановой сознался в преступлении и озвучил мотив

33-летний Максим Гареев признался в убийстве бьюти-блогера и модели Екатерины Караглановой. Мужчина рассказал следствию, что совершил преступление из-за того, что девушка «унижала его сексуальное достоинство».

Екатерина Карагланова

В Москве задержали убийцу 24-летней Екатерины Караглановой. «Сотрудники УВД установили местонахождение и задержали подозреваемого в убийстве девушки-блогера в квартире жилого дома на улице Пырьева», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Преступником оказался 33-летний Максим Гареев. На допросе в Следственном комитете мужчина полностью признал свою вину и рассказал, из-за чего убил девушку. «Она неоднократно оскорбляла меня, унижала мое сексуальное достоинство. Унижала мои финансовые возможности. И я не смог выдержать. Раскаиваюсь. Буду сотрудничать со следствием», — заявил задержанный, отметив, что убийство произошло 26 июля, а не 22, как ранее предполагало следствие.

Максим Гареев

Напомним, о смерти 24-летней модели стало известно 27 июля. Тело девушки в (!) чемодане с перерезанным горлом обнаружил хозяин квартиры, которую Екатерина снимала. Незадолго до этого ему позвонили обеспокоенные родители Караглановой: они сказали, что дочь давно не выходила на связь, и попросили мужчину проверить, все ли в порядке.

Издание «Комсомольская правда» писало о том, что предполагаемый мотив убийства — ревность. У Екатерины было много поклонников, а в Сети даже ходили слухи о том, что она встречалась с мужчинами за деньги.

Подруга Караглановой рассказывала, что Екатерина в последнее время боялась за свою безопасность. «Мне она писала, что, мол, кому-то не дает покоя ее личная жизнь. Явно кому-то она очень не нравилась. Тогда я восприняла это как детский лепет: завистники всегда бывают», — призналась изданию девушка.