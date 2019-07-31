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69-летняя Кейтлин Дженнер хочет завести ребенка

В скором времени семейство Кардашьян-Дженнер может стать еще больше! На днях журналистам стало известно, что Кейтлин Дженнер и ее возлюбленная София Хатчинс задумываются о создании семьи. 
Брюс Дженнер (Кейтлин Дженнер)
Кейтлин Дженнер и София Хатчинс

Вот уже больше двух лет Кейтлин Дженнер встречается Софией Хатчинс. Молодая избранница телезвезды тоже раньше была мужчиной и сделала операцию по смене пола. 

Отношения пары довольно серьезные. В СМИ давно ходят слухи о скорой свадьбе Дженнер и Хатчинс, разница в возрасте которых составляет почти 50 лет.

Недавно инсайдер поведал корреспондентам портала Mirror, что сейчас Кейтлин и София думают не о том, как и когда им зарегистрировать свои отношения. Больше всего женщины мечтают... об общем малыше!

Брюс Дженнер (Кейтлин Дженнер)
 

«Уже около года они обсуждают ребенка. Конечно, у Дженнер уже есть 10 детей (в том числе и от первого брака Крис Дженнер — прим. Woman.ru), но у нее никогда не было возможности примерить на себя роль матери, а Кейтлин всегда об этом мечтала», — сообщил интернет-изданию аноним. 

Если верить источнику, знаменитость уже поделилась своими планами на будущее с дочерьми. 

Кендалл и Кайли не обрадовались таким новостям. Они считают, что на решения Кейтлин сильно влияет София — девушки не скрывают, что им не очень нравится избранница отца. 

А вот Ким Кардашьян поддержала отчима и его возлюбленную. По слухам, Дженнер уже обратился к инстадиве за помощью в выборе суррогатной матери — своих младших детей Ким родила не сама.

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31 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Брюс Дженнер (Кейтлин Дженнер), Кендалл Дженнер, Кайли Дженнер, Семейство Кардашьян

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Зачем нам информация о ней,у нас своя есть Люба Успенская)

  • шта?! 👀

  • Ёшкин кот... таким надо запретить размножаться. Перешить себя в бабу, чтобы спать с бабой🤦🏽‍♀️ Совсем с ума сошли люди. Зато толерантные, свободные, без предрассудков и мозгов заодно. Зовите санитаров со смирительной рубашкой!

  • Чувак, который считает себя женщиной, но, который не отрезал "инструмент", этим самым инструментом заделает ребенка своей партнерше, которая женщина по природе. Она родит ему ребенка и он будет называть себя мамой этого ребенка.

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