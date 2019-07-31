69-летняя Кейтлин Дженнер хочет завести ребенка

Вот уже больше двух лет Кейтлин Дженнер встречается Софией Хатчинс. Молодая избранница телезвезды тоже раньше была мужчиной и сделала операцию по смене пола.
Недавно инсайдер поведал корреспондентам портала Mirror, что сейчас Кейтлин и София думают не о том, как и когда им зарегистрировать свои отношения. Больше всего женщины мечтают... об общем малыше!
«Уже около года они обсуждают ребенка. Конечно, у Дженнер уже есть 10 детей (в том числе и от первого брака Крис Дженнер — прим. Woman.ru), но у нее никогда не было возможности примерить на себя роль матери, а Кейтлин всегда об этом мечтала», — сообщил интернет-изданию аноним.
Кендалл и Кайли не обрадовались таким новостям. Они считают, что на решения Кейтлин сильно влияет София — девушки не скрывают, что им не очень нравится избранница отца.
А вот Ким Кардашьян поддержала отчима и его возлюбленную. По слухам, Дженнер уже обратился к инстадиве за помощью в выборе суррогатной матери — своих младших детей Ким родила не сама.