69-летняя Кейтлин Дженнер хочет завести ребенка

В скором времени семейство Кардашьян-Дженнер может стать еще больше! На днях журналистам стало известно, что Кейтлин Дженнер и ее возлюбленная София Хатчинс задумываются о создании семьи.

Кейтлин Дженнер и София Хатчинс

Вот уже больше двух лет Кейтлин Дженнер встречается Софией Хатчинс. Молодая избранница телезвезды тоже раньше была мужчиной и сделала операцию по смене пола.

Отношения пары довольно серьезные. В СМИ давно ходят слухи о скорой свадьбе Дженнер и Хатчинс, разница в возрасте которых составляет почти 50 лет.

Недавно инсайдер поведал корреспондентам портала Mirror, что сейчас Кейтлин и София думают не о том, как и когда им зарегистрировать свои отношения. Больше всего женщины мечтают... об общем малыше!

«Уже около года они обсуждают ребенка. Конечно, у Дженнер уже есть 10 детей (в том числе и от первого брака Крис Дженнер — прим. Woman.ru), но у нее никогда не было возможности примерить на себя роль матери, а Кейтлин всегда об этом мечтала», — сообщил интернет-изданию аноним.

Если верить источнику, знаменитость уже поделилась своими планами на будущее с дочерьми.

Кендалл и Кайли не обрадовались таким новостям. Они считают, что на решения Кейтлин сильно влияет София — девушки не скрывают, что им не очень нравится избранница отца.

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А вот Ким Кардашьян поддержала отчима и его возлюбленную. По слухам, Дженнер уже обратился к инстадиве за помощью в выборе суррогатной матери — своих младших детей Ким родила не сама.