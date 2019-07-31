«Ненормальный, фанат пластических операций и проституток»: что рассказал об убийце модели его собственный отец

Максим Гареев признался в убийстве бьюти-блогера и модели Екатерины Караглановой. Каким был этот мужчина и почему решился на столь жестокое преступление, рассказываем в новом материале.

Максим Гареев

В среду 31 июля убийца 24-летней модели и бьюти-блогера Екатерины Караглановой был задержан. Преступником оказался 33-летний Максим Гареев, который сразу сознался в содеянном.

«Она неоднократно оскорбляла меня, унижала мое сексуальное достоинство. Унижала мои финансовые возможности. И я не смог выдержать. Раскаиваюсь. Буду сотрудничать со следствием», — заявил Гареев. Что о нем известно?

Екатерина Карагланова

На самом деле, не так много. Родился мужчина в Башкирии, еще в детстве переехал с родителями в Челябинск, а сейчас прописан в Котельниках. Гареев работал в сфере IT, а также играл в любительской футбольной команде «Миуссы Юнайтед». С Екатериной его связывали несерьезные сексуальные отношения. Конфликт произошел, как пишут СМИ, из-за того, что Карагланова нашла нового мужчину. Во время ссоры модель позволила себе несколько очень резких высказываний в сторону бывшего любовника. В частности, она заявила, что Гареев финансово несостоятелен.

Эту информацию подтвердил отец Максима. В разговоре с репортерами портала 360tv.ru Фанит Гареев рассказал: «У него кредитов было миллионов десять. Он их набирал-набирал, а у него проститутки вытаскивали все эти деньги. Они его опаивали чем-то, что ли, я не знаю. Мы помогали ему ипотеку выплачивать, а он все деньги на проституток тратил».

Максим Гареев

Также мужчина поведал, что его сын был неуравновешенным: «Он был неадекватный, психически ненормальный, без конца делал пластические операции себе, он себя изуродовал полностью уже. У него проявлялось неуважение к старшим, очень агрессивное поведение. Он пытался на нас тоже нападать, все время требовал деньги».

А вот приятель Максима придерживается совершенно противоположного мнения — мол, Гареев был и состоятельным, и дружелюбным. «Максим тянул две работы, зарабатывал под 350 тысяч, я с ним тогда очень близко общался. Сейчас мы общаемся реже: из-за моего графика работы, из-за перемен в жизни, из-за многого. Но Гареев мне известен как человек отзывчивый, который всегда придет на помощь — и финансово, и как угодно», — рассказал капитан команды «Миуссы Юнайтед».

1 2 3 4 5 6 7 27 июля в Москве было найдено тело 24-летней модели Екатерины Караглановой

А как вам такой факт его биографии — Максим Гареев был ранее судим. Он рассказывал сокомандникам, что еще в Челябинске получил условный срок за драку.