Селена Гомес перестала общаться с подругой, которая отдала ей свою почку

Осенью 2017-го стало известно, что 25-летняя Селена Гомес перенесла операцию по пересадке почки. Новый орган певице потребовался из-за того, что она страдает редким аутоимунным заболеванием — люпусом, более известным как красная волчанка.
После операции Гомес публично благодарила приятельницу. Девушки вместе позировали на красных дорожках, давали интервью и путешествовали.
Впрочем, прошлым летом певица и актриса перестали выкладывать в свои микроблоги совместные фото. Ни любопытным фолловерам, ни журналистам не удалось добиться от девушек каких-либо комментариев.
«Они не разговаривали и не виделись с октября прошлого года», — с грустью сообщила корреспонденту женщина.
По словам источника, причиной ухудшения отношений мог стать разгульный образ жизни Гомес. Вскоре после трансплантации ее стали замечать выпивающей в барах и на шумных вечеринках, а затем она и вовсе попала в реабилитационный центр. Вполне возможно, что подруга не простила звезде такого наплевательского отношения к своему здоровью и отдалилась от нее.