Селена Гомес перестала общаться с подругой, которая отдала ей свою почку

Почти два года назад Селена Гомес перенесла трансплантацию почки и вернулась к нормальной жизни. Как недавно выяснилось, в скором времени после пересадки певица оборвала связь с девушкой, которая была ее донором.

Франсия Райса и Селена Гомес

Осенью 2017-го стало известно, что 25-летняя Селена Гомес перенесла операцию по пересадке почки. Новый орган певице потребовался из-за того, что она страдает редким аутоимунным заболеванием — люпусом, более известным как красная волчанка.

Донором знаменитости выступила ее лучшая подруга, актриса Франсия Райса.

После операции Гомес публично благодарила приятельницу. Девушки вместе позировали на красных дорожках, давали интервью и путешествовали.

Впрочем, прошлым летом певица и актриса перестали выкладывать в свои микроблоги совместные фото. Ни любопытным фолловерам, ни журналистам не удалось добиться от девушек каких-либо комментариев.

На днях портал Radar Online связался с общей знакомой Селены и Франсии и узнал, что не так с дружбой звезд.

«Они не разговаривали и не виделись с октября прошлого года», — с грустью сообщила корреспонденту женщина.

1 2 3 ... 10 Селена Гомес прекратила общение с лучшей подругой Франсией Райсой

По словам источника, причиной ухудшения отношений мог стать разгульный образ жизни Гомес. Вскоре после трансплантации ее стали замечать выпивающей в барах и на шумных вечеринках, а затем она и вовсе попала в реабилитационный центр. Вполне возможно, что подруга не простила звезде такого наплевательского отношения к своему здоровью и отдалилась от нее.

