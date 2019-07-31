Сама скромность! Меган Маркл отказалась от пышного празднования дня рождения

Совсем скоро Меган Маркл будет принимать поздравления по случаю своего 38-летия. Этот день рождения станет для экс-актрисы особенным — она впервые встретит его в статусе мамы. Что запланировала знаменитость?

Принц Гарри и Меган Маркл

На этой неделе, 4 августа, Меган Маркл отпразднует 38-й день рождения. Герцогиня Сассекская уже решила, как проведет этот день. А благодаря инсайдерам из Фрогмор-хауса, теперь знаем и мы.

Во-первых, никаких пышных церемоний и громких тусовок не будет. Меган хочет просто побыть с самыми близкими людьми и пообщаться с ними в неформальной обстановке. Во-вторых, с ней обязательно будет ее сын Арчи — в первый день рождения Маркл в статусе мамы рядом не должно быть никаких нянь.

«Она так любит его, так увлечена родительством, что все ее мысли больше сосредоточены на Арчи, а не на дне рождения. Она бы хотела небольшой праздничный обед с семьей и тихую вечеринку», — рассказал аноним порталу Express.co.uk.

Что подарит своей супруге принц Гарри — тайна за семью печатями. «Меган ничего не просила, но я уверен, что у него какие-то особенные планы на этот день. А она считает лучшим подарком своего маленького Арчи, она уже и так абсолютно счастлива», — заявил инсайдер.

1 2 3 ... 8 Меган Маркл не хочет устраивать пышное торжество на свой день рождения

Отметим, что именно в день рождения Меган ждет особое событие — разговор по душам с Елизаветой II. Королева хочет подсказать Меган, как вести себя на публике, чтобы избежать неприятных пиар-провалов. «Я уверен, королева считает, что во многих ситуациях дела могли быть лучше. Она обязательно даст какой-нибудь совет герцогине, особенно если та попросит об этом, — заявил эксперт Фил Дампир.