Свекр Натальи Фриске прокомментировал слухи о ее разводе

Павел Вшивков отреагировал на домыслы прессы и рассказал, как на самом деле обстоят дела в семье его сына и Натальи Фриске.

Сергей Вшивков и Наталья Фриске

На днях в Сети появилась информация о том, что многолетний брак Натальи Фриске распался. По сообщению друзей семьи, сестра Жанны Фриске и ее супруг — сотрудник МЧС Сергей Вшивков — уже подали заявление на развод. Источники, близкие к паре, были уверены — супруги уже давно не живет вместе, а причиной развода стали разногласия.

Наталья Фриске и Сергей Вшивков

Сама Наталья Фриске никак не комментировала домыслы прессы. Молчание хранил и Сергей. Многие были уверены, что в скором времени супруги расскажут о своем решении, однако их опередил отец Вшивкова.



Свекр Натальи Фриске пришел в недоумение из-за появившихся в СМИ новостях о якобы разводе его сына. Он не стал дожидаться «развития сюжета» и сделал официальное заявление порталу Teleprogramma.pro.

Наталья Фриске

В интервью мужчина рассказал, что в его семье все прекрасно.



«Это неправда, я не понимаю, откуда взялась эта информация. Они не подавали заявление о разводе ни в какой ЗАГС. Как жили, так и живут вместе. Когда начали писать эту ерунду, я позвонил Сергею и спросил. Сын сказал, что они сами в шоке от того, что пишут, и не берут трубки от журналистов», — поделился Павел Вшивков.

1 2 3 ... 10 На днях в Сети появилась информация о том, что Наталья Фриске разводится

Считалось, что Наталья и Сергей подали заявление о расторжении брака в Перовский ЗАГС Москвы. Однако сотрудники заведения отказались комментировать ситуацию.



«Это персональные данные, которые мы не имеем права разглашать. Обнародованию не подлежат данные ни о регистрации брака, ни о его расторжении», — прокомментировали порталу Teleprogramma.pro в Перовском ЗАГСе столицы.