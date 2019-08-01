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СМИ: саентологи запретили Тому Крузу общаться с дочерью Сури

57-летний актер уже много лет придерживается саентологического учения. На днях стало известно, что замкнутый образ жизни Тома Круза и отказ встречаться с дочерью Сури — результат религиозных правил.
Сури и Том Круз
Сури и Том Круз

Том Круз еще в 1990-х присоединился к церкви саентологов и стал одним из самых преданных членов общины. Ради того, чтобы быть ближе к «месту силы» движения, актер продал всю многомиллионную недвижимость в США и перебрался в Великобританию. Там, в бывшем поместье Рональда Хаббарда (основателя учения), находится штаб-квартира саентологов. Именно в особняке влиятельной организации и поселился знаменитый актер. По слухам, Круз поддерживает дружеские отношения с лидером саентологов — Дэвидом Мискевиджем.

Том Круз
Том Круз

Несмотря на то, что данное движение безобидно (в России это вероисповедание легализовано), в общине существуют жесткие правила. Одно из них — избегать контактов с теми, кто не исповедует их религию. По сообщению СМИ именно по этой причине в 2012 году Том Круз развелся с Кэти Холмс (а до этого — разорвал отношения с Николь Кидман). Актриса отказывалась присоединиться к саентологам и оберегала от влияния сомнительного религиозного учения маленькую дочь.

Кэти Холмс с дочерью Сури
Кэти Холмс с дочерью Сури

Выбирая между религией и семьей, Том Круз предпочел первое. Сначала он свел общение с экс-супругой и дочерью к минимуму, а затем и вовсе перестал навещать Сури. Последний раз актер встречался со своей дочерью в 2013-м.

На днях экс-приверженец саентологического учения Саманта Доминго прокомментировала эту ситуацию в интервью US Weekly. По ее словам, община запрещает Тому Крузу видеться с дочерью, которая не разделяет религиозные взгляды отца. Исходя из положений учения Сури — не дочь актера, а лишь дух в теле его дочери. 

Сами саентологи отрицают свое влияние на отношение Круза и его наследницы. Они заявили, что не препятствуют общению отца и дочери. Примечательно, что со старшими детьми — которые родились в браке с Николь Кидман — Том Круз поддерживает теплые отношения. Это не удивительно, ведь 26-летняя Изабелла и 24-летний Коннор тоже являются саентологами.

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01 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Shutterstock/Fotodom.ru
Теги

Том Круз, Сури Круз

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • "Движение" не безобидно, как написано в статье. Это деструктивная секта, направленная на подавление личной инициативы ее членов. С запусканием руки верхушки в карманы опять-таки рядовых членов секты. Почитайте хотя бы, прежде чем писать об этой организации как о "безобидном движении"

  • Вообще с Кидман дети приемные ,а не родились.

  • Мне кажется, это делается для того, чтобы он отвык от дочери совсем, а все свое имущество завещал им. Чтобы ни в коем случае не сделал наследницей собственную дочь.

  • Секта она и есть секта,хоть как её обзови

  • Хорошо хоть у Холмс голова на месте, сама не повелась на уговоры мужа-сектанта и дочь уберегла.

  • Эххх такой мужчина пропал

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