СМИ: саентологи запретили Тому Крузу общаться с дочерью Сури

57-летний актер уже много лет придерживается саентологического учения. На днях стало известно, что замкнутый образ жизни Тома Круза и отказ встречаться с дочерью Сури — результат религиозных правил.

Сури и Том Круз

Том Круз еще в 1990-х присоединился к церкви саентологов и стал одним из самых преданных членов общины. Ради того, чтобы быть ближе к «месту силы» движения, актер продал всю многомиллионную недвижимость в США и перебрался в Великобританию. Там, в бывшем поместье Рональда Хаббарда (основателя учения), находится штаб-квартира саентологов. Именно в особняке влиятельной организации и поселился знаменитый актер. По слухам, Круз поддерживает дружеские отношения с лидером саентологов — Дэвидом Мискевиджем.

Том Круз

Несмотря на то, что данное движение безобидно (в России это вероисповедание легализовано), в общине существуют жесткие правила. Одно из них — избегать контактов с теми, кто не исповедует их религию. По сообщению СМИ именно по этой причине в 2012 году Том Круз развелся с Кэти Холмс (а до этого — разорвал отношения с Николь Кидман). Актриса отказывалась присоединиться к саентологам и оберегала от влияния сомнительного религиозного учения маленькую дочь.

Кэти Холмс с дочерью Сури

Выбирая между религией и семьей, Том Круз предпочел первое. Сначала он свел общение с экс-супругой и дочерью к минимуму, а затем и вовсе перестал навещать Сури. Последний раз актер встречался со своей дочерью в 2013-м.



На днях экс-приверженец саентологического учения Саманта Доминго прокомментировала эту ситуацию в интервью US Weekly. По ее словам, община запрещает Тому Крузу видеться с дочерью, которая не разделяет религиозные взгляды отца. Исходя из положений учения Сури — не дочь актера, а лишь дух в теле его дочери.

1 2 3 ... 10 В 1990-м Том Круз присоединился к движению саентологов

Сами саентологи отрицают свое влияние на отношение Круза и его наследницы. Они заявили, что не препятствуют общению отца и дочери. Примечательно, что со старшими детьми — которые родились в браке с Николь Кидман — Том Круз поддерживает теплые отношения. Это не удивительно, ведь 26-летняя Изабелла и 24-летний Коннор тоже являются саентологами.